Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ermenistan’da Futbol sahası inşa etti (foto)

Ermenistan Futbol Milli Takımı ve ‘Pyunik’ Yerevan kulübünün oyuncusu, İstanbul-Bakırköy doğumlu ve zamanında Beşiktaş’ta oynayan Aras Özbilis Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da futbol sahası inşa etti.

Kendi Instagram sayfasında bu gelişmeyle ilgili açıklamada bulunan Özbilis “Bugün büyük bir gün. İnsanlara bir şey iade edebildiğim, çocuklara tebessüm hediye edebildiğim için gurur duyuyorum” sözlerini dile getirdi.

Futbol sahası Özbilis’in kendi şahsi imkanlarıyla inşa edildi.

İstanbullu Ermeni sporcu bu futbol sahasının açılışının kendisi için büyük öneme sahip olduğunu belirterek destek veren bütün insanlara teşekkür ettiğini de dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/15/Beşiktaş-Aras-Özbilis-Ermenistan-Futbol-sahası/192574