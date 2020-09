Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buluyor

2020 Uluslararası Hrant Dink Ödülleri 15 Eylül Salı akşamı, saat 20.00’da başlayacak törenle sahiplerini buluyor. Ödül töreni internet üzerinden yayınlanacak. Törende Arto Tunçboyacıyan, Can Bonomo, Dialog Project, Kalben, Kudsi Erguner ve O.F.F. de, performanslarıyla yer alacak.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl olduğu gibi, bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de sahiplerini bulacak. 12. kez düzenlenen tören bu yıl pandemi nedeniyle izleyici katılımı olmaksızın gerçekleştirilecek. Çevrimiçi yapılacak tören, Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarında (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayınlanacak. Ödül sahipleri tören sırasında açıklanacak. Ödüller her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren; Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.



Bu yıl, ödül müziğinde de imzası olan Arto Tunçboyacıyan törenin birleştirici bir müzik platformuna dönüşmesini sağladı. Geceye özel performanslarıyla katılacak sanatçılar Can Bonomo, Dialog Project, Kalben, Kudsi Erguner ve O.F.F.



Şebnem Bozoklu ve Alican Yücesoy’un Türkçe; Ece Dizdar’ın İngilizce dillerinde sunuculuğunu üstlenecekleri ödül töreni, geçtiğimiz yıl ziyaretçilere kapılarını açan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan sunulacak.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yıl boyunca, yaptıklarıyla insan hakları, kadın hakları, ırkçılık karşıtı mücadele, yargı bağımsızlığı gibi pek çok konuda insana, insanlığa ‘ışık’ tutan kişi ve kurumlar da her yıl olduğu gibi yılın ‘Işıklar’ı olarak tanıtılacak.



Kısa videolar ve ödül sahiplerinin konuşmalarının yer alacağı ödül töreni, 15 Eylül 2020, Salı akşamı saat 20:00’da başlayacak.



Geceye dair tüm detayları, vakfın ve ödülün Facebook ve Twitter hesaplarında, #HrantDinkÖdülü, #UmuduÇoğalt, #DayanışmaGüçlendirir; #HrantDinkAward, #BuildHope, #StrongerTogether; #ՀրանդՏինքՄրցանակ, #բազմապատկէյոյսը, #զօրակցութիւնըուժէ hashtag’leriyle paylaşılacak.



Ödül törenini izlemek için;



Facebook: https://www.facebook.com/hrantdinkfoundation

Twitter: https://twitter.com/HrantDinkVakfi

Instagram: https://www.instagram.com/hrantdinkfoundation/

YouTube: https://youtu.be/VuxV2s19vE0

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24543/uluslararasi-hrant-dink-odulleri-sahiplerini-buluyor