AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-19

SELAHATTİN AYDEMİR

Türk Milleti genel nüfusunun %70 ni kaybetti. Bu %70 kaybın tamamı erkek nüfus idi. 15 yaşındaki erkek çocuklar bile şehit olmuştu.

İşte bu ortamda Ayasofya ve bütün camiler cemaatsiz, imamsız ve vaizsiz kaldı. Diğer camiler gibi Ayasofya kendi hâline bırakılamazdı. İçinde ve dışında tarihî, dinî, millî ve arkeolojik pek çok değerli eşyalar vardı. Eğer hırsızlar sahipsizliğini fark ederse içini de dışını da yurt dışına götürürdü. Sümelâ Manastırı gibi sadece duvarları kalırdı. Meclis bunu fark etti ve AYASOFYA’YI MÜZE YAPARAK korumaya aldı.

AYRICA dikkat ederseniz müze yapılar bir tek cami yoktur. Müze yapılan binaları inceleyin hepsi aslı ya kilisedir; ya saraydır, ya yalıdır, ya konaktır, ya köşktür, ya kasr’dır. Hiçbir cami müze yapılmamıştır. Ayasofya’da aslı kilise olan bir mabettir. Maksat asla bir camiyi kapatmak değildir, maksat Müslim ve gayrimüslim her camiadan turist çekmek ve ülkeye para kazandırmaktır. Ki en doğru karardır. Propaganda ve halkı dolduruşa getirmenin neticesinde aslı kilise olan bir mabet neredeyse KÂBE imiş gibi kutsallaştırılmıştır. İşin aslı müzeciliktir. Para kazanmaktır. 1935 de ve bugün Ayasofya’nın müze olması ile o bölgede kimse camisiz kalmamıştır. Birkaç ay sonra bakalım sabah ve yatsı namazında bakın cemaat kaç saf oyuyor?

29-30 Haziran 2020 tarihinde yazmıştım. Bugün 16.000.000- 17.000.ooo. İstanbul’da bütün selâtin camilerini(*) gezin. Sabah ve yatsı namazında cemaat kaç saf bakın. Sonra 86 yıl öncesine gidin 1935 yılında İstanbul’un nüfusu 691.000 idi. Mukayese edin.

(*)Selâtin Camileri: Padişahların gittiği veya padişahlar adına yapılan ulu camiler)

TBMM KAYITLARINA BAKARAK, 1935 YILINDA YAPILAN DİĞER İŞLERE GÖZ ATALIM.

(Liste uzundur. Önemliler seçilmiştir)

1 Ocak 1935: İstanbul Rıhtım Şirketi devletçe satın alındı

13 Ocak 1935: Brüksel Üniversitesinde Türk Dili ve Türk Tarihi kürsüsü kuruldu

1 Şubat : AYASOFYA CAMİİ, MÜZE OLARAK HİZMETE AÇILDI

8 Şubat :Milletvekili seçimleri yapıldı (383 erkek, 17 kadın)

20 Şubat :Paris üniversitesinde Türk Tetkik mektebi kuruldu

21 Şubat :Fransız misyonerlerini işlettiği bazı okullar millileştirildi

18 Nisan:Balkan ekonomik konseyi Ankara’da toplandı

25-27 Mayıs :Birinci Basın Kongresi Ankara’da toplandı.

Haziran :Hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.

10 Haziran :Temyiz mahkemesi (Yargıtay) Eskişehirden Ankara’ya taşındı

14 Haziran: MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Ankara DTCF.nin açılması kanunu

22 Haziran: Kilise ruhani liderleri dahil, dini kisveler ile mabetlerin dışında gezilmeyecek

6 Temmuz: Şeker Fabrikaları Anonim şirketi kuruldu.

9 Temmuz: Moda eniz Kulübü törenle açıldı.

21 Ağustos: Trakya Askeri manevraları başladı

Ağustos: Nazilli basma fabrikasının temelleri atıldı.

Eylül: İstanbul Telefon şebekesi hükümet tarafından satın alındı.

9 Eylül: Ankara –Zonguldak telefon hattı açıldı

16 Eylül: Kayseri bez fabrikası açıldı.

16 Eylül: Türk Milli güreş takımı Balkan Şampiyonu oldu

14 Ekim: Mason locaları kapatıldı

20 Ekim: İkinci kez Genel Nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz: 16.158. 018

21Ekim :Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri kanunu TBMM’ne sunuldu

23 Ekim: Etibank faaliyete başladı

24 Ekim: Ergani- Mardin – Diyarbakır demiryolu hizmeti girdi

31 Ekim: Kızılay, Mamak’ta zehirli gaz maskesi fabrikası kurdu

12 Kasım :İnebolu vapuru, İzmir limanına girişte battı. 24 ölü

13 Kasım: Irmak- Filyos demiryolu işletmeye açıldı

23 Kasım: İstanbul-Haliç Şirketinin faaliyetlerine son verildi.

Badehu vapur hizmetini İstanbul Belediyesi yapacak.

29 Kasım:Paşabahçe Şişe ve cam fabrikası hizmete açıldı

10 Aralık: Zonguldak’ta Türk Antrasit Fabrikası açıldı

19 Aralık: Cuma hutbeleri Arapça okunmayacak. Halkın anlaması için hatipler hutbede Türkçe konuşacaklar.

20 Aralık 1935 İstanbul’da muhtemel bir hava saldırısına karşı karartma tatbikatı yapıldı

: Kur’anın meali ve tefsiri yapılması için Mehmet Âkif Ersoy, Elmalılı Hamdi Yazır ve Kâmil Miras görevlendirildi. Bilahare Mehmet Âkif Ersoy görevi bıraktı ve aldığı avansı iade etti. Atatürk Kur’an meali ve tefsirinde dikkat edilecek yedi hususu tembih etmiş. Bu yedi hususu okursanız Atatürk’ün Kur’an’ı da iyi bildiğini anlarsınız.

Kamil Miras Bey tarafından hazırlanan “SAHİHİ BUHARİ MUKTASARI, TECRİD-İ SARİH TERCEMESİ” 12 cilt olarak basıldı.

Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’ın tefsiri “HAK DİNİ KUR’AN DİLİ” adıyla 9 cilt olarak basıldı. 1935-1939 arasında 9 cilt olan bu tefsir 8.000 takım basılmış ve din adamlarına ve ilgilenenlere ücretsiz dağıtılmıştır

(Kaynak: Geçmişten günümüze kronolojik TÜRKİYE TARİHİ, NEZİR ÖZGEN, Venedik yayınları, Ankara, 2018.))

BİTİŞ CÜMLESİ:

1935 yılının TBMM faaliyetleri bu kadar değildir. İşbu kaynak kitapta bakın 1923- 1938 arasında önce ülkenin ekonomisini araştırın. Sonra 1923- 1938 arası her yıl ülkeye ne gibi yenilikler yapılmış görün. Ondan sonra ATATÜRK’Enasıl hitap edeceğinize karar verin. Hem yiğidin hakkını verin, hem yiğidi öldürmeyin. Her yıl değil, her hafta, her ay, bir yenilik yapılmış. Ben sadece 1935 ve önemlilerini yazdım. Bundan gayrı konuşacaksa, bilim insanları konuşsun. Arkeologlar, antropologlar, tarihçiler, sosyologlar, turizmciler, müzeciler, ekonomistler, kara, hava ve deniz ulaşımcıları, ticaret erbabı iş adamları ve büyükelçiler konuşsun. Ağzı olan değil.

AĞUSTOS 2020

