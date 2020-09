The Voice Kids : Samvel bouleverse Patrick Fiori en interprétant « Tun Im Hayreni » d’Arabo Ispiryan

A travers sa participation à l’émission The Voice Kids, Samvel souhaitait «faire voyager Patrick Fiori» avec son interprétation du titre Tun Im Hayreni d’Arabo Ispiryan. Mission accomplie! En plus d’obtenir une standing ovation, il est parvenu à déclencher le buzz de Patrick Fiori. «L’Arménie est un pays que j’affectionne particulièrement», lui confie son coach rêvé. Lui-même d’origine arménienne, il est visiblement bouleversé par cette performance qu’il qualifie d’«extraordinaire». Il salue, avec une certaine émotion, le courage et l’élégance dont a fait preuve Samvel sur la scène de The Voice Kids.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle diffusée ce samedi 12 septembre, Samvel a percé l’écran. Samvel est né en Arménie il y a 12 ans et vit depuis 6 ans en France. Chez lui, personne ne chante ou ne joue de la musique et son papa était contre son envie de chanter. C’est grâce à sa maman, qui l’a inscrit en cachette au Conservatoire, que le jeune garçon a pu continuer sa passion. Samvel a interprété une chanson en arménien, Tun Im Hayreni, pour rendre hommage à ses origines. Sur la scène de The Voice Kids, il a ainsi pensé à sa famille, à l’Arménie et à Patrick Fiori, avant de rejoindre l’équipe de ce dernier.

« C’est trop beau. Même moi, Patrick m’a fait pleurer » résume Jenifer. Patrick Fiori n’a pu cacher son émotion. Bouleversé par le choix de chanson de Samvel, Patrick Fiori a dû prendre quelques secondes pour reprendre ses esprits avant de convaincre le jeune Marseillais de rejoindre son équipe. Il faut dire qu’à seulement 12 ans, Samvel a fait un choix de reprise audacieux en interprétant un morceau intégralement en arménien. « Je crois que je vais pleurer. Pour nous cette chanson est importante, elle est pour tous les Arméniens qui ont quitté notre pays mais qui ont l’Arménie dans leur cœur », réagit Anna, sa mère, présente en coulisses.

Sur scène, Samvel étonne et réussit à faire se retourner Patrick Fiori et Jenifer (les équipes de Kendji Girac et Soprano étant complètes, dernières auditions à l’aveugle de la saison oblige). Le coach masculin se montre alors particulièrement déboussolé par le moment qu’il vient de vivre. « C’est extraordinaire. Pour plein de raisons. La première, c’est que je suis fier de toi. L’Arménie est un pays que j’affectionne énormément. C’est une partie de mes racines… », lui lance-t-il avant de s’interrompre incapable d’enchaîner. Quelques secondes plus tard, Patrick Fiori poursuit : « Tu as l’audace, le courage. La discrétion des Arméniens remonte à des milliers d’années. Tu as l’élégance, la discrétion et l’éducation. Je sais qui tu es, je sais d’où tu viens, j’ai compris. J’ai juste envie d’être à côté de toi. Tu me ferais une immense joie (en venant dans mon équipe, NDLR). Je te veux dans mon équipe ». Et évidemment, Samvel a poursuivi l’aventure avec Patrick Fiori.

Revoir la prestation : https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-samvel-chante-tun-im-hayreni-de-arabo-ispiryan-chant-armenien-81620374.html

