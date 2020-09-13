AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-18

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SELAHATTİN AYDEMİR

Kaynak: Selâhattin Aydemir, Tarihi inkâr eden SOYKIRIM SUÇLUSU MitomanikDiasporacı ERMENİLER., Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2019

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Bir ay evvelki yazımda yazdığım gibi o bölgede Ayasofya dâhil bütün camiler bu gün bile sabah, akşam ve yatsı namazında iki saf bile olmuyor. Cumadan cumaya gündüz dolar o kadar. 1935 yılında ikinci nüfus sayımı yapıldığında İstanbul 741.000 idi. Yani ne cemaati vardı ne cami görevlisi. Türkiye’de erkek nüfusu %70 kırılmıştı.

Ayasofya diğer camilerden farklı olarak çok önemli tarihî değeri olan eşyalara ve arkeolojik değere sahip idi. Burada görevli imam, müezzin ve sürekli bakacak görevli olmazsa hırsızlar iki ayda içinde ve dışında taşınabilecek ne varsa alıp götürürdü. Zamanın hükümeti ve TBMM AYASOFYA –I KEBİR CAMİİNİ müze yaparak devlet korumasına almıştır. Bu hadiseyi tek başına ATATÜRK’E mâl etmek yanlıştır. Diğer bilgileri yukarıda izah ettik.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜRK MİLLETİ NÜFUSUNUN %70 Nİ KAYBETMİŞTİR!

Bu bölümde çok önemli şeyler göreceksiniz. Bu vatanın nasıl bir yiğitlik ve mucize ile kurtulduğunu göreceksiniz. Aradan yüz yıl geçtikte sonra yumuşak koltuklarınızda oturup kahvenizi höpürdeterek ben olsam şöyle yapardım, böyle yapardım diye ahkâm kesmek kolay. 200 metre yürümemek için, lüks taksiciğini gireceği dükkânın tam önüne kadar gelip trafiği aksatarak park edenler ne istiklal harbini anlar, ne dedesini anlar, ne Atatürk’ü.

Gördüğünüz gibi Türk milleti XX. Yüzyıla çeşitli cephelerde savaşarak girdi. Zaten 1900’den önce epey nüfus kaybetmişiz. 1900’den 1923’e kadar bir daha o kadar kaybetmişiz.

O derece ki; mektep ve medreselerde ders görecek talebe; ders verecek hoca, hastanelerde çalışacak doktor, camilerde vaaz verecek vaiz, namaz kıldıracak imam, ezan okuyacak müezzin yok Camiye gelecek cemaat, devlet dairesindeçalışacak memur yok. Erkek cenazelerini gasl edecek, cenaze namazını kıldıracak ve ölüyü gömecek erkek kalmamış.

(SÜRECEK)

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-18-makale,10260.html