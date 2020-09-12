Katoliklerin Ruhani Liderinin Düşüncelerini Anlatan Kitap

İtalyan yazar Carlo Petrini’nin, Papa Francis ile yaptığı röportajlardan oluşan kitabı yayınlandı… Kitaba göre Papa, bir zamanlar kilisenin bağrına bastığı zevkleri inkar eden fanatik ahlakçılığın Hristiyanlığı yanlış yorumladığını kaydetti. Papa, zevklerin kilisedeki bağnazlığa haksız yere kurban gittiğini de belirtti.

İtalya’da, 9 Eylül’de yayımlanan ‘TerraFutura’ isimli kitapta, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in bugüne kadar duyulmamış değerlendirmeleri yer aldı..



83 yaşındaki Papa Francis’in, “Zevk doğrudan tanrıdan gelir. Ne Katolik ne Hıristiyan ne de başka bir şeydir, sadece ilahidir” sözleri öne çıktı..



Papa, bir zamanlar kilisenin bağrına bastığı zevkleri inkar eden fanatik ahlakçılığın, Hıristiyanlığın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.. Zevki inkar eden fanatik ahlakçılığa geçmişte kucak açmış kilisenin artık buna yer vermemesi gerektiği

uyarısını yaptı..



Papa Francis, “Kilise insani, basit, ahlaki zevki her zaman kabul etmiştir. Yemek yemenin zevki seni yemekle sağlıklı tutar, tıpki cinsel zevkin sevgiyi daha güzelleştirirken türlerin devamını garanti etmesi gibi. Yemenin ve cinselliğin zevki Tanrı’dan gelir”

değerlendirmesinde bulundu…



Seleflerinden ayrılan görüşleriyle tanınan Francis’in bir süre önce ‘koronavirüsün Tanrı sevgisiyle yenileceğini’ söylemesi ve katılımcılarla sohbet için maskesini çıkarması tartışma yaratmıştı.

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=137325