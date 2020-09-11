Niagara Şelalesi, Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ermenistan bayrağının renkleriyle süslenecek

Ermenistan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle 21 Eylül tarihinde Niagara Şelalesi, Ermenistan bayrağının renkleriyle süslenecek.

Ermenistan’ın Kanada Büyükelçiliği, konuyla ilgili şu açıklamasını yayınladı: “Niagara Şelale Aydınlatma Kurulu ile işbirliği yapan Ermenistan’ın Kanada Büyükelçiliği, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü vesilesiyle 21 Eylül tarihinde Niagara Şelalesi’nin, Ermenistan bayrağının renkleriyle süsleneceğini memnuniyetle duyuruyor” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik, bu merasimde hazır bulunmak isteyen tüm vatandaşları, 21 Eylül’de saat 22:00’da (Yerevan saati ile: 22 Eylül saat 06:00) başlayacak ve 15 dakika sürecek olan etkinliğe katılmaya davet ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/11/Ermenistan-Bağımsızlık-Niagara-Şelalesi/192355