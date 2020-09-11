Ermeni ressam Zako’nun hayat hikayesi animasyon filmine dönüştürülecek

Ermeni ressam Sargis Mangasaryan hakkında film çekilecek. Ermenistan Milli Sinem Merkezi “Zako” başlıklı uzun metrajlı animasyon filmi için maddi imkanları sağladığını açıkladı.
ONoff.studio tarafından çekilmesi öngörülen animasyon filmi Ermeni ressam Sargis Mangasaryan’ın hayat hikayesini anlatacak.
Mangasaryan İkinci Dünya savaşına katılmış, toplama kampında esir düşmüş ve esaret yıllarını kendi günlüğünde anlatmış.
Sargis Mangasaryan 1918 yılında Ermenistan’ın Kapan bölgesinin Vachagan köyünde dünyaya geldi. Bakü’deki Güzel Sanatlar okulundan mezun olduktan sonra eğitimine Rusya’nın Krasnodar şehrinde devam etti. 1939 Sovyet ordusuna katıldı. 1941-45 yıllarında İkinci Dünya savaşına katıldı. Esaretten kurtulduktan sonra ise 1946-52 yıllarında Yerevan Güzel Sanatlar Enstitüsünde eğitim gördü.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/11/Ermeni-ressam-Zako-hayat-hikayesi/192393
İlk yorum yapan siz olun