Ermeni komutan sorguda bülbül gibi şakıdı!

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Esir alınan Ermeni komutanı konuşturan Azerî subaylar, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanların isimlerine ulaştı. Azerbaycan o komutanların yakalanması için İnterpol’e başvurdu.

Cemil Turan

23 Ağustos 2020 tarihinde cephe hattında Azerbaycan askerleri tarafından yakalanan Ermeni tim komutanı Üsteğmen Gurqen Alaverdyan, sorgusunda bazı önemli bilgiler verdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Üsteğmen Gurqen Alaverdyan, Vazgen Vartanyan isimli bir Ermeni komutanın talimatıyla hareket ettiğini, birinin ismi Armen Camalyan olan iki askerle birlikte Azerbaycan’a karşı sabotaj girişiminde bulunduklarını itiraf etti.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni komutan Vazgen Vartanyan ve asker Armen Camalyan ile ilgili soruşturma başlattı.

Mahkeme ise, sabotaj emrini veren Ermeni komutan Vazgen Vartanyan ve Ermeni tim komutanı Gurqen Alaverdyan’a yardım eden asker Armen Camalyan’la ilgili gıyabi tutuklama kararı aldı.

Sabotaj emrini veren Ermeni komutan Vazgen Vartanyan ile asker Armen Camalyan hakkında, “yasa dışı silahlanma, casusluk, organize silahlı baskın, devlet sınırını yasa dışı geçme, terörizme teşebbüs, milli, ırksal, dini nefret veya düşmanlık nedeniyle cinayete teşebbüs” suçlamaları bulunuyor.

Azerbaycan Başsavcılığı Ermeni komutan Vazgen Vartanyan ile asker Armen Camalyan hakkındaki kararın uygulanması için Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve İnterpol’e başvuru yaptı.

https://www.habernediyor.com/dunya/ermeni-komutan-sorguda-bulbul-gibi-sakidi-h45713.html