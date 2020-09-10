ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԷՅՔՈԶԻ Ս. ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 10 Սեպտեմբեր 2020, Հինգշաբթի, միջօրէին այցելեց Պէյքոզի Ս. Նիկողայոս Եկեղեցին ու դիմաւորուեցաւ Վարուժան Մաղաքեանի գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ թաղայինխորհուրդի անդամներուն կողմէ։ Նորին Ամենապատուութեան կ՚ընկերակցէր, գաւազանակիր՝ Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան։

Պէյքոզի Եկեղեցին Պոլսոյ հեռաւոր ափը գտնուելուն պատճառաւ, պարբերաբար կարիքը կը զգայբարենորոգման աշխատութիւններուն։ Եկեղեցւոյ Թաղային Խորուրդը, առհասարակ կը ձեռնարկէաշխատութիւններուն որպէսզի եկեղեցին պայծառ մնայ։ Պատրիարք Հայրը, սոյն այցելութիւնները տեղւոյնվրայ քննելու համար, այցելեց եկեղեցին եւ այս մէկը առիթ դարձաւ նաեւ որ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդիաշխատութեանց մասին տեղեկութիւն ստանայ։ Եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը շնորհակալութիւն յայտնեցՆորին Ամենապատուութեան այցելութեան համար, բան մը որ խրախուսական բնոյթ ունէր։ ՊատրիարքՀայրը, ներկաներուն հետ զրուցելէ ետք յաջողութիւն մաղթեց անոնց ու բաժնուեցաւ եկեղեցիէն։

PATRİK HAZRETLERİ BEYKOZ KİLİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 10 Eylül 2020, Perşembe, öğlen saatlerinde, Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi’ni ziyaret etti ve Varujan Mağakyan başkanlığındaki vakıf yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etti.

Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi, şehirden uzak kiliselerimizden biri olması nedeniyle, belirli aralıklarla bakım çalışmalarına gereksinim duymaktadır. Vakıf Yönetim Kurulu, bu gereksinimler belirginleşmeye başladığında, kilisenin temiz bir görüntü sergilemesi için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarına başlamaktadırlar. Patrik Hazretleri, son zamanlarda kilisede yürütülen bakım çalışmalarını yerinde kontrol etmek için Beykoz Kilisesi’ni ziyaret etmişti. Bu vesileyle, vakıf yönetim kurulunun çalışmaları hakkında da bilgiler edindi. Yöneticiler, Patrik Hazretleri’nin ilgisinden ve ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler. Patrik Hazretleri, kilisedekilerle sohbet ettikten sonra, kendilerine başarı dileklerini sundu ve kiliseden ayrıldı.

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