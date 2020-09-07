Van Gölü yağışların az olması nedeniyle 2 metre çekildi: Tarihi Ermeni Erciş Kalesi ortaya çıktı

Van Gölü suları yağışın azlığı nedeniyle 2 metre çekildi. Çekilme sebebiyle, göl altında kalan Erciş(Arçeş) kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi’nde Van Gölü’ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı. Bölgede yağışların az olması nedeniyle, su seviyesinin belirli periyotlarda değiştiği Van Gölü’nde, 2 metreyi geçen çekilme, sular altında kalan tarihi Ermeni Erciş kalesini gün yüzüne çıkardı.

Urartu (Van) Ermeni Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor. Erciş ilçesinin 1840’lı yıllara kadar da Çelebibağ kıyılarında yerleştiği, ancak su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin zamanla yerleşimini değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan araştırmacı-yazar Selahattin Koşar, Urartu Ermeni Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin kullanıldığını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/07/Van-gölü-Ermeni-Erciş/192059