Gürcistan Ermenilerinin ruhani önderinin hayatı tehlikede

Gürcistan Ermenilerinin ruhani önder Ter Kirakos Simonyan yaklaşık 1 hafta önce raba kazası geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Gürcistan Ermenileri sosyal medeya hesaplarından ruhani önderin hayatını kurtarmak için RH Negative kan gerektiğini duyurdular.
Komada bulunan Ter Kirakos Simonyan’ın aynı zamanda ciddi yaralamalara maruz kaldı.
Gürcistan’daki Ermeniler herkese donor olmaya ve ruhani önderlerini kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorlar.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/07/Gürcistan-Ermenilerinin-ruhani-önderi/192028
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