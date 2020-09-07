AKHTAMAR’A İNANÇ ZİYARETİ

S. HAÇ KİLİSESİ’NDE S. BADARAK SUNULDU

Akhtamar’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen inanç ziyareti ve Surp Badarak sunumu, bu yıl 6 Eylül 2020, Pazar sabahı gerçekleşti. 4 Eylül 2020, Cuma günü başlayan ve iki gün süren ziyaretlere Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri başkanlık etti.

4 EYLÜL 2020, CUMA

Kadasetli Patrik Hazretleri, Saat 15:30’da, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan refakatinde hava yoluyla İstanul’dan Van’a hareket etti. Yaklaşık iki saat süren yolculuk sonrasında, grup 17:30’da Van Ferit Melen Havaalanı’na vardı ve otele doğru hareket etti.

Diğer yandan Patrikliğin Ayinlerden Sorumlu Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan, aynı gün sabah saatlerinde din görevlileri, diyakoslar ve koro elemanları refakatinde Van’a varmışlardı. Kafile Akhtamar Adası’na vararak, tören öncesi ilk hazırlıkları görmeye başladı. Kafilede şu isimler yer almaktaydı: Kd. Peder Drtad Uzunyan, Diyakoslar Rober Küçükakbulut, Edvin Harutyun Galipyan, Armenak Kazancıyan, Astdiyakoslar Arda Pınarcı, Ğazar Sabuncu, Krikor Eran Garabetyan, Koro elemanları Artür Bağdasaryan, Sercan Gazeroğlu, Krikor Terziyan ve teknik ekipten Garo Babayan, Raffi Etyemez ve Daniel Dinçer.

5 EYLÜL 2020, CUMARTESİ

Törenden sorumlu kafile, sabah saatlerinde Akhtamar Adası’na gittiler ve tören için gerekli olan kilise eşyalarını adaya taşıdılar.

Van Valisi’ne Resmi Ziyaret

Kadasetli Patrik Hazretleri, saat 11:00’de, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Patrik Hazretleri’ne Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan refakat ettiler.

Sayın Vali, Patrik Hazretleri’ne “Hoş Geldiniz” diyerek, Patrik Hazretleri’nin seçimini kutladı ve başarı dileklerini sundu. Bu yıl da Akhtamar’daki S. Haç Kilisesi’nde S. Badarak sunulacak olması nedeniyle memnuniyetini belirtti. Sayın Vali, benzer törenlerin kesintisiz olarak devam etmesini diledi. Bu yıl sağlık önlemleri kapsamında bazı kısıtlamalar yaşanmasına rağmen, inananlar teknolojinin nimetleri sayesinde törene katılma olanağına erişeceklerdi.

Patrik Hazretleri, gelenselleşen bu inanç ziyaretine başkanlık etmek üzere Van’ı ziyaret ettiğini ve şehrin en üst düzey resmi makamına da nezaket ziyaretinde bulunmayı bir görev addettiğini belirtti. Kendisine gösterilen kabul ve törenin eksiksiz geçmesi için sunulan olanaklar için bir kez daha teşekkür etti. Patrik Hazretleri, ziyaretin sonunda Sayın Vali’ye ahşap bir meyve kabı takdim etti. Vali Bilmez ise, Patrik Hazretleri’ne porselen bir tabak hediye etti.

Tarihi Mekanlara Ziyaret

Patrik Hazretleri, Saat 13:00’de, Başrahip Tatul Anuşyan, Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzan’ın refakatinde tarihi mekânlar ziyaret etiler. Patrik Hazretleri ilk olarak, Başkale’de bulunan S. Partuğimeos Kilisesi’ni ziyaret etti. Eski İsmi Ağpag olan yöredeki bu kilisede, Ermeni Kilisesi geleneğine göre ilk aydınlatıcılarımızdan Aziz Bartholomeos’un mezarı bulunmaktadır. Kilisede gerçekleşen kısa şükran duasından sonra, Patrik Hazretleri Sorader’de bulunan Sorader Surp Eçmiadzin Manastırı’nı ziyaret etti. Burada Ardzruni hanedanına mensup prensleri ve krallar gömülmüştür. Hala ayakta olan Surp Eçmiadzin Kilisesi’nde de kısa bir şükran duası gerçekleşti.

6 EYLÜL 2020, PAZAR

Törende görevli din adamlarından ve diyakoslardan oluşan kafile, saat 07:00’de, Başrahip Tatul Anuşyan önderliğinde Akhtamar Adası’na doğru yola çıktılar.

Saat 10:30’da, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri Ahtamar Adası’nda vardı. Patrik Hazretleri, gerçekleşen “Hraşapar” töreniyle tarihi kiliseden içeri girdi ve şükran duasını gerçekleştirdi. Özellikle vurgulamak gerekir ki, Patrik Sahak II. Hazretleri, geçmişte Akhtamar Katolikosluğu’nun Ana Katedrali olan S. Haç Kilisesi’nden içeri, 1895’den sonra elinde Patriklik Asası’yla ve “Hraşapar” töreniyle giren ilk Ruhani Önder oldu.

Ne yazık ki, bu yıl, pandemi süreci nedeniyle ziyaretçiler ve halk S. Badarak’a katılamadılar. Fakat Patrikliğimiz Facebook sayfasından törenin tamamı canlı olarak yayınlandı.

Surp Badarak

Akhtamar’daki Surp Badarak, saat 11:00’de başladı. S. Badarak, Kd. Peder Krikor Damadyan eliyle sunuldu. Kutsal Sofra’ya, Diyakoslar Rober Küçükakbulut, Armenak Kazancıyan, Astdiyakoslar Ğazar Sabuncu, Arda Pınarcı ve Krikor Erken Garabedyan hizmet ettiler. İlahiler, Patriklik Armaş Korosu’ndan bir grup muganni tarafından, Diyakos Edvin Galibyan önderliğinde seslendirildi. Törende Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve resmi erkân da katılım gösterdiler.

Vaaz

Patrik Hazretleri, Rab’bin Duası’ndan önce vaaz konuştu ve “Zorutyun Surp Khaçi ko Krisdos” (Sen’in Kutsal Haçı’nın kudreti) ilahi sözlerini yorumladı.

Tövbe ve S. Hağortuyun

Başrahip Tatul Anuşyan’ın okuduğu tövbe dualarında sonra, Kilise’de hazır bulunan hizmetkârlar, Surp Hağortuyun (Komünyon) aldılar.

Anma

Surp Badarak sonrasında, Ermeni Kilisesi’nin, özellikle Akhtamar Katolikosluğu’nun merhum hizmetkarları, Surp Khaç Kilisesi’ni inşa ettiren Kral Gagik Ardzruni, kilisenin mimarı Keşiş Manuel, Aghtamar’da hizmet eden Tüm Ermeniler Katolikosları, Aghtamar Katolikosları, bu manastırın tüm rahipleri, Van ruhani önderlik bölgesinin tüm imanlı cemaat üyeleri özel dualarla anıldılar.

Tarihi anlam ifade eden bu tören, Patrik Hazretleri’nin son takdisiyle son buldu.

Dönüş

Törenlerden sonra, ziyaretin sona erdi ve dönüş yolculuğu başladı. Patrik Hazretleri ve beraberindekiler aynı akşam İstanbul’a döndüler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği