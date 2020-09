Türk Dünyası Olimpiyatları

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Av. Yaşar Baş

Geçen yüzyıl boyunca küresel entegrasyonun en temel araçlarından biri küresel spor teşkilatları ve küresel spor organizasyonları oldu.

Aslında daha sonraları uluslararası siyasi kuruluşlara dönüşen uluslararası entegrasyon projelerinin öncü girişimleri uluslararası spor organizasyonları ve uluslararası spor kurumları oldu.

Küresel organizasyon ve kurumların üst aklının Siyonist odaklardan gelmesinin nedeni de budur. Çünkü Siyonist kongreden hemen sonra, Siyonist kongrenin toplandığı bölgede ilk önce küresel spor organizasyonları kuruldu, hatta bunların ilk korsan örgütlenmeleri yapıldı.

Her biri hukuken sadece birer dernek olan İOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi, FFA, UEFA, FIBA, ULEB, daha aklınıza hangi uluslararası spor organizasyonu geliyorsa tümü kuruldu. CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) diye bir korsan vakıf da kuruldu.

Küresel siyaset bir anlamda küresel sporun öncülüğünde şekillendirildi.

Bugün uluslararası saygın kurumlar olarak gördüğünüz, ismi parlak pek çok kurum bildiğiniz birer dernektir.

Özellikle de futbol alanındaki mafyalaşmayı nedense hiç kimse görmek istemiyor.

Bu konuları daha önce ayrıntıları yazdığım için detaylara ayrıca girmeye gerek yok.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyat oyunları diye dört yılda bir küresel spor festivali düzenliyor. Bu olimpiyatlara her isteyen katılamıyor. Akredite yarışmalarda, önceden belirlenen barajları aşan elit sporcular katılıyor. Bu akreditasyonun bir kriteri var mı derseniz? Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin iki dudağının arası gibi son derece nesnel bir kriter var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kış Olimpiyatları, Paralimpik (Engelli) Olimpiyatları, Universiade (Üniversite Pyunları) gibi küresel organizasyonlar da yapıyor. Daha doğrusu bizim bildiklerimiz bunlar.

Ama Uluslararası Olimpiyat Komitesi, hiç kimsenin dikkatini çekmeyen başka organizasyonlar da yapıyor.

Maccabiat (Yahudi Sporcular) Olimpiyatı, Pan Armenian (Ermeni Sporcular) Olimpiyatı gibi olimpiyatlar da düzenliyor. Hatta İOC akreditasyonu dışında düzenlenen Gay olimpiyatlarını da akredite etmeye hazırlanıyor.

Küresel siyaset spor üzerinden, hatta açıkça söyleyelim spor mafyası üzerinden dizayn edilirken, bizim bu mafya düzenine akredite olmak dışında bir vizyonumuz olmaması da, Türkiye’nin küresel siyaset vizyonu ile bağdaşmıyor.

Türkiye daha önce yazdığım gibi küresel spor mafyası haline gelen bu küresel spor sistemini hükümetlerin taraf olduğu, adalet hakkaniyet ve spor ahlakı temelinde yeniden inşa edecek bir vizyon ile hareket edebilmeli.

Bu sistemin içinde ise, kendi siyasal ekseninde bir organizasyon planlamalı.

Türk dünyasının bir büyük sportif organizasyon ekseninde bir arada hareket edebilmesi, bu takip edecek siyasal formasyonların da alt yapısını oluşturacaktır. Türk dünyasından kastım sadece Türk devletleri ile akraba toplulukları değil. Dünyanın her tarafına yayılmış Türkler var. Bulundukları ülkelerden, kendi milletlerinin spor organizasyonuna bunlar da katılmalı.

Önce Türk Dünyası Olimpiyat Komitesi kurulmalı. Her ülke kendi olimpiyat komitesini kurarak, ana omurgaya akredite olmalı. Örneğin Almanya’da, Fransa da, İngiltere’de, Libya’da veya dünyanın herhangi bir yerinde Türk soyundan gelen her kim varsa, bulundukları ülkede organize olarak ana komiteye akredite olmalı. Her bir ülkede, akredite komiteler aracılığı ile Türk dünyası olimpiyatlarına karışacak sporcuların bir yarışma formasyonu ile seçimi yapılmalı.

Eğer başarılı sporculara verilecek ödüller için tatmin edici bir düzey yakalanırsa, bu olimpiyatlardan birçok elit sporcu yetişecektir.

Yarışma kalitesi yükseldikçe de bu organizasyonun ticari değeri artacaktır.

Şuna da inanıyorum iyi bir hazırlık ile en geç on yıl içinde, tüm dünyanın takip ettiği, kendi kendini besleyen bir ekosistem ortaya çıkacaktır.

Tüm dünyada; Türk dünyasının entegrasyonu için çok büyük bir adım, çok değerli bir mekanizma kurulmasının önünde hiçbir engel yok.

Sadece bir karar verilmesi yeterli olacaktır.

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/av-yasar-bas/turk-dunyasi-olimpiyatlari-33414.html