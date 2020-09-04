Lübnan patlamasından bir ay sonra enkaz altında hayat bulma ihtimali var

Lübnan başkenti Beyrut’ta büyük yıkıma sebep olan patlamalardan neredeyse bir ay sonra çökmüş bir binanın altında yaşam olabileceğine dair sinyal alındı. Şilili arama kurtarma ekiplerine ait bir iz takip köpeği, daha önce aranan bir binanın enkazında hayat izi buldu. Daha sonra ekip olası bir kalp atışını tespit etmek için dinleme cihazları kullandı. Ekipmanlar içeride nabzı dakikada 19 defa atan biri olabileceğini tespit etti.

Sivil savunma çalışanı Yusuf Mala, “Yüzde 99 ihtimalle orada bir şey yok. Ancak yüzde 1 bile umut varsa bakmaya devam etmeliyiz” dedi. Mala, ekibinin gece boyunca yıkılan binada çalıştığını ifade etti. Şilili bir gönüllü de kullandıkları ekipmanın hayvanların değil insanların kalp atışlarını tespit ettiğini ifade etti. Francesco Lermonda, “Daha önce bir ay boyunca enkaz altında kalmış birinin hayatta kalması görülmemiş bir şey değil” dedi.



191 kişiyi öldüren, 6 binden fazlasını yaralayan ve binlerce evi tahrip eden patlamadan bir ay sonra hayatta kalan birinin bulunmasının çok düşük ihtimal olduğu düşünülüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/04/Lübnan-Beyrut-patlama/191937