Fransa’nın kaçak okulları: Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok

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Fransa’nın Türkiye’de kaçak okul işlettiği ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Ankara’daki “Charles de Gaulle” ve İstanbul’daki “Pierre Loti” okulları yasal hiçbir dayanağı bulunmadan yasa dışı eğitim veriyor. Okullarda öğrencilerin yüzde 70’ini Türkler oluşturuyor. Kaçak okulları hiçbir Türk yetkili denetleyemiyor.

Yasemin Asan

Türkiye’de eğitim ve öğretim kanunlarla belirlenmesine karşın Fransa’nın, Ankara’daki ‘Charles de Gaulle’ ve İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ isimli iki kaçak lise faaliyet gösteriyor. Kanunlara aykırı olmasına rağmen bu iki okulun öğrencilerinin yüzde 70’ini de Türkler oluşturuyor. Osmanlı Devleti döneminde yabancı okulların açılış, işleyiş ve eğitimlerine ilişkin ilk düzenleme “Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi” ile 1915 yılında uygulamaya sokuldu. Bu yasadan sonra akredite edilen okullar tanınırken, diğerlerinin kapısına kilit vuruldu. Düzenleme sonucunda Osmanlı coğrafyasında sayısı 7 bini bulan yabancı okul sayısı 15’e düşürüldü.

Fotoğraf: Arşiv

YASALAR KAPSAMINDA 12 OKUL

Cumhuriyet döneminde de bir kısım yabancı okul eğitime devam etti. Halen Türkiye’de 12 yabancı okul bulunuyor. Bunlardan 6’sı Fransız, 3’ü İtalyan okulu. Avusturya, Almanya ve Amerika’nın da birer okulu mevcut. Tüm yabancı okullar, başta Özel Öğretim Kurumları Kanunu olmak üzere tamamıyla iç mevzuata tabi olarak eğitim veriyor.

AZINLIKLAR VE MİLLET OKULLARI

Fotoğraf: Arşiv

Bunların yanı sıra Türkiye’de Lozan Antlaşması’ndan kaynaklı Rum, Ermeni ve Musevilere ait azınlık okulları da eğitim veriyor. Sadece yabancı öğrencilerin gidebildiği ‘milletler okulları’ da var.

Ancak Ankara’daki ‘Charles de Gaulle’ ve İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ adlı Fransız okulları Türkiye’de yasa dışı eğitim veriyor. Bu okullar ne yabancı okul ne azınlık okulu ne de milletler okulu statüsünde olmayıp faaliyetlerini izinsiz sürdürüyor.

YÜZDE 70’İ İZİNSİZ TÜRK ÖĞRENCİ

Yasal dayanağı olmayan bu iki okulun ne zaman açıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, 2008 yılında yeni binalarına taşındıklarını belirtiliyor. Büyükelçilik toprakları dışında yer alan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarına Türklerin gitmesi yasak. Ancak bu okullarda okuyan öğrencilerin yüzde 70’ini başarılı Türk öğrenciler oluşturuyor.

SÖZDE SOYKIRIM OKUTULUYOR

Hiçbir denetimin de olmadığı bu okullarda, öğrencilere hangi kitapların okutulduğu, nasıl bir müfredatın verildiği bilinmiyor. Sözde Ermeni soykırımının derslerde buralara devam eden Türk öğrencilere okutulduğu belirtiliyor. Kaçak okulları, hiçbir Türk yetkili ve kurum denetleyemiyor. Türk yetkililer, okulların kapısına kadar gidiyor ancak içeri giremiyor.

ÜLKEMİZDE DENKLİĞİ YOK

Bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nda denkliği yok. Öğrencilerinin Türk eğitim sistemine dahil olabilmesi için yurtdışında denkliği olan bir okuldan transkript ya da diploma getirmeleri gerekiyor. Bir dönem bu izinsiz okulların kapatılması için yazı çıkarılırken, bir şekilde kapatma yazısının kaldırıldığı ifade ediliyor.

Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan durum

Yabancı okul statüsünde olmayan ve kanuna aykırı olarak bünyesinde Türk vatandaşı öğrencilerin de bulunduğu Fransız Charles de Gaulle ile Pierre Loti liselerinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmuyor. 1961 tarihli diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi de bu okulları kapsamıyor. İlgili sözleşmede “Misyon binaları misyon şefinin ikametgahı dahil olmak üzere ve mülkiyete bakılmaksızın, misyonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölmeleri ile bunlarla irtibatlı arazidir” deniyor. Ancak bu okullar misyonlar dışında. Sözleşmenin 41’inci maddesinde ayrıcalıklardan yararlanan bütün kişilerin de ilgili devletin devletin kanunlarına ve nizamlarına uymakta yükümlü olduğunu düzenliyor. Ayrıca misyon binalarının özel anlaşmalar ile sözleşmede yer alan misyonun bu sözleşmede belirtilen görevler dışında kullanılamayacağını içeriyor.

https://www.yenisafak.com/gundem/fransanin-kacak-okullari-charles-de-gaulle-ve-pierre-loti-adli-iki-lise-yasal-dayanagi-olmadan-egitim-veriyor-3555667