Canlı Yayın – Beyrut: Bir Ay Sonra – HyeTert TV

(HYETERT) Hyetert TV, patlamadan bir ay sonra Beyrut’taki Ermeni toplumunun durumununun Ermeni sağlık ve toplum kuruluşlarında görevli profesyonellerin katılımıyla tartışılacağı bir programla yayına devam ediyor. Hyetert editörlerinden Ayda Erbal’ın hazırladığı ve bugün, 2 Eylül Çarşamba TSİ saat 21:00’de Facebook ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Hyetert editörlerinden Tamar Karasu da programa Facebook üzerinden eş zamanlı Türkçe özet çeviriyle katkıda bulunacak. ANC Orta Doğu Direktörü Vera Yacoubian’ın acil bir işi çıktığı için yerine Howard Karagheusian Sağlık Merkezi’nde toplumsal ilişkiler sorumlusu Christine Tanielian katılacak.

Beirut: One Month Later, Beyrut: Bir Ay Sonra; Պէյրութ Վերականքնում

(Türkçe Eşzamanlı, yazılı, özet tercüme olacaktır) -Canli Yayin Linkleri en sonda

Hosted by HYETERT & Ayda Erbal – New York University, Department of Politics

Guest Panelists / Katılımcılar

Christine Tanielian – Community Development Program Manager, Howard Karagheusian Health Center, Bourj Hammoud

Serop Ohanian – Director, Howard Karagheusian Center, Bourj Hammoud

Raquelle Ketchejian – Program Manager, Mental Health Care Unit, HKC, Bourj Hammoud

Alique Berberian – MPH, MIA, Environmental Health Sciences, UCLA Fielding School of Public Health

TIME:Beirut, Damascus, Istanbul 21:00

Yerevan 22:00

London 19:00

New York 2:00 pm

Los Angeles 11:00 am

YOUTUBE: HYETERT-YOUTUBE

Facebook: HYETERT-FACEBOOK