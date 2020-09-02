AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ- 9

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SELAHATTİN AYDEMİR

OLAYLARA TEK YANLI BAKMAYIN

Ayasofya 86 yıl zincirlenmedi. Ayasofya 86 yıldır Türkiye’ye gelir getirdi.Her gün binlerce insan ziyaret ediyordu. Gayet iyi gelir getiriyordu. Zaten Turgut Özal zamanında imam ve müezzin tayin edilmiş, namaz kılınıyordu.

Ayrıca 1935 yılında İstanbul’un nüfusu 741.000. Yukarıda izah ettik. O tarihte bütün Türkiye camilerinde cemaat kalmamıştı. İmam ve müezzin bileyoktu. Aradan 86 yıl geçti. O bölgede hâlâ cami ihtiyacı yok. O bölge insanının ihtiyacı kadar camizaten var. Nitekim bir yıl evvel “Siz Sultanahmet’i doldurun” diyenler bugün zafer nutukları attı. Yanlış bilgiler ile halkı cuş-u huruşa getirdiler. Sanki Ayasofya Rus işgali altında. Büyük bir mücadele verildi ve Ayasofya düşmandan kurtarıldı. Ayasofya sol cebemizde idi sol cebimize girdi. Hepsi bu. İhtimaldir ki bundan sonra takvimlerde “Ayasofya bugün ibadete açıldı” diye yazacaklar. Hâlbuki zaten ibadete açık idi.

BÜTÜN DÜNYANIN YANILDIĞI BİR ŞEY DAHA VAR

Zavallı Yunanistan ve diğer Hıristiyan camia da; bizim zafer naralarımız karşısında sandı ki Ayasofya elden gitti. Bütün Hıristiyanî özelliklerini kaybetti. Karalar bağladılar. Bayrakları yarıya indirdiler. Bre fikirsizler Ayasofya zaten 550 yıldır kilise hizmeti vermiyordu. Cami hizmeti veriyordu. Öyle icabettiği için müze oldu. Bu sefer böyle icabetti, tekrar cami hizmetine döndü. Ne kapısı değişti, ne bacısı değişti. Sizin açınızdan değişen hiç bir şey yok ki! Ayasofya, aynı Ayasofya.Yıllardır Aya İnini ve Kariye Kilisesi de müze.Niye sesiniz çıkmıyor? Aslında Ayasofya gibi onlar da kilise. Artık ikisinde de kimse ibadet yapmıyor. Rahatsız olmuyorsunuz.

Din gözlüğü ile bakmak ve tak yanlı bakmak insanları yanıltıyor. İbadetler Allah’a yapılır. Allah için yapılır. Din gözlüğü ile baksanız ile bütün insanlar kardeştir. Hepimiz Adem peygamberin çocuklarıyız. Bütün peygamberler Allah’ın elçisidir. Bütün peygamberler birer Veli’dir.(Allah’ın sevgilisidir) Bütün peygamberler barış, insanlık ve ahlâk üzere gelmiştir. Bütün dinlerde “Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Hepiniz topraktan yaratıldınız. Hepiniz Rabbi birdir” diye vaaz eder. Semavi olsun ve olmasın bütün dinler kavgayı, kötülüğü men eder. Sevgi, barışı yardımlaşmayı tavsiye eder.

Ayasofya’nın İslamî ibadete açılmasının sebebi Hıristiyanlara inat olsun diye değil. Müze özelliği devam edecek, kilise özelliği devam edecek. Kıyamet koparmaya ne gerek var.

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Bu günün insanı bizden iki göbek önceki insanlara nazaran çok daha bilgili ve bilinçli. İlim ve fen müthiş ilerlemiş. İletişim saniyelere inmiş. Çocuklarımıza bakın hepsi süper zekâ.

Bu çağ ilim, irfan, teknoloji, uzay çağıdır. Bu çağın insanının derdi, eskiler gibi din yüzünden kavga etmek değildir. Dünya kıtlığa ve kuraklığa gidiyor. Buzullar eriyor iklimler değişti. Zerre kadar bir virüs YEDİ MİLYAR İNSANI EVİNE HAPSETTİ. Yarım milyon insan öldü. Petrol bitebilir, doğal gaz bitebilir. Barajlar kuruyabilir. İnsanlar denize, çöllere ve güneşe yöneldi. Gezegenlerde koloni kurmaya çalışıyoruz.

Elektrik ve bilgisayar elimiz kolumuz, gözümüz kulağımız oldu. Sadece elektrikler bir hafta gelmese, virüsten beter oluruz.

Bilim insanları harıl harıl çalışıyor. Artık hedeflerde din yok, ırk yok. Bunlar için ölmek ve öldürmek, cahil toplumlarda kaldı. Bu devirde İLERİ ÜLKELER, halkının hayat seviyesini, yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyor. Aptalları da ırk ve din çarkı içinde birbiriyle savaştırıyorlar. Bol bol silâh satıyorlar. Irkçı ve dinci cahiller birbirini öldürürken onlar silâh fabrikası işçilerine tatil ikramiyesi veriyorlar.

Türkiye ve Türkiye ayarında ülkeler artık hepiniz aklınızı başınıza alın. Sekiz emperyal ülke (G8) ve bu sekizin (BM) yi yani birleşmiş milletleri eline geçiren “5 Daimi üyesi” (ABD-RUSYA-ÇİN-FRANSA-İNGİLTERE) dünyaya kendi çıkarları doğrultusunda yön veriyor.

Mesele bizim uyuduğumuz veya ne kadar uyandığımızdır. Bin tane örnek var. Bir tanesini vereceğim. Kırk gün düşünün. Yirmi yıl evvel Fransız Cumhurbaşkanı Mittarant’ınmumya suratlı karısı neden “Kürdistan benim ikinci vatanım” dedi?

(SÜRECEK)

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-9-makale,10214.html