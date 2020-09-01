PATRİK HAZRETLERİ SAHAKYAN NUNYAN LİSESİ MEZUNLARINI KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 1 Eylülü 2020, Salı, Patrikhane’de, Samatya S. Kevork Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yesayi Demir ve Lise Müdürü Diana Yılancıoğlu önderliğindeki Samatya Sahakyan Nunyan Lisesi mezunlarından oluşan grubu kabul etti. Görüşmede Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundu.

Patrik Hazretleri, mezun öğrencileri memnuniyetle karşıladı ve üniversite sınavında elde ettikleri başarı münasebetiyle her birini kutladı. Patrik Hazretleri, geçmişte Sahakyan Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlak dersi verdini hatırlatarak, mezun öğrenci grubunun kendi öğrencileri de olduğunun altını çizdi. Bu nedenle, onların başarıları Patrik Hazretleri’nin mutluluğunu daha da artırmaktaydı. Patrik Hazretleri, daha sonra öğrencilerin gelecek planlamaları hakkındaki düşüncelerini dinledi. Mezun öğrencilerden Talya Karacan Sorbon Üniversitesi’nde ve Talya Tuana Dağ Yerevan Tıp Fakültesi’nde yüksek eğitim hakkını kazanmışlardı. Patrik Hazretleri, bu vesileyle mezun öğrencilerin eğitim hayatında emeği olan öğretmenleri ve aileleri de tebrik etti. Bu vesileyle ziyaretçileri takdis etti ve gelecekte onların eğitimli gençler olarak cemaat yaşantımıza katkı sunalarını diledi. Ruhani Önder’imiz, ziyaretçi mezunlara birer hatıra hediyesi dağıttı ve iyi dileklerini sundu.

Ziyaretçiler, Patrik Hazretleri’nin pederane ilgi ve alakası münasebetiyle, kendilerine teşekkür ettiler.

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