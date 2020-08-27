Moskova’da Ermeni Yaratıcı Teknolojileri Merkezi açıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da 26 Ağustos tarihinde Ermenistan dışında artık üçüncü TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezi açıldı.

Paris ve Beyrut’tan sonra şimdi artık Moskovalı gençler de TUMO’nun programına katılabilir, yeni yaratıcı teknolojileriyle tanışabilir ve birçok modern alanlarda uzmanlaşabilirler.

Ermeni TUMO merkezinin açılışına TUMO Genel Müdürü Mari Lu Papazian da konuşma yaptı ve bunun Rusya’da yayışlmanın sadece başlangıcı olduğunu ifade etti.

TUMO ve Genome Ventures şirketinin işbirliği sayesinde Moskova’da gençler ilk aşamada programcılık, grafik tasarımı, robot yapımı teknolojisi, 3D tasarımı, oyun yapımı, müzik ve film yapımı, animasyon öğrenecekler.

Merkezin açılışına Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı ve Moskova’da böyle bir merkezinin çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.

TUMO merkezinden edinen bilgilere göre bu yıl sonuna kadar Berlin’de ve Tirana’da da TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezleri açılması hedefleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/27/Moskova-TUMO-Ermeni-Yaratıcı-Teknolojileri-Merkezi/191244