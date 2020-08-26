Van’daki Ermeni Ayini de bu yıl sessiz geçecek!

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Kapıköy ve tüm sınır kapıları Mart’tan bu yana kapalı. Kentin en büyük turizm gelirini sağlayan İranlılar gelmedi, yerli turist de yok… Akdeniz ve Ege’de gecikmeli de olsa açılan turizm sezonu bir hareketlilik sağlarken son birkaç yılda turizmde zirveyi gören Van, 2020 yılını pandemi nedeniyle tam bir kayıp ile geçirdi. İldeki ekonomik tahribatı büyük olan pandemi nedeniyle bu yıl Eylül ayında yapılacak olan Akdamar Kilisesi’ndeki Ermeni Ayini de sessiz sedasız yapılacak.

ŞEHRİVAN ÖZEL: MERAL YILDIZ / ORHAN SAĞLAM

Çin’den ortaya çıkıp dünyaya yayılan Covid-19 (Koronavirüs) ekonomileri alt üst etmeye devam ediyor. Birçok ülkeye büyük kayıplar yaşatan hem sağlık hem de maddi anlamda devasa ülkeleri sallayan pandemi Van’ın da en çok turizmini vurdu. Son yıllarda turizmde şaha kalkan Van, bu yıl pandemi nedeniyle adeta sıfıra vurdu. Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklara rağmen İranlı turistlerin rekor düzeyde gelip adeta yılın 365 günü kentte kaldığı, yerli turistlerin gözdesi olan Van kenti bu yıl için büyük hedefler kurarken pandemi tüm bu hedefleri alt üst etti. Pandeminin tahribatını turizmde ciddi anlamda hisseden Van’ın bu anlamda sezonu boş geçerken her yıl Eylül ayının ikinci haftası yapılan Ermeni Ayini öncesi de büyük sessizlik hakim. Bu yıl dar kapsamlı olarak gerçekleştirilecek olan ayine sayılı günler kala bu tören de hareketlilik yaşatmazken Şehrivan’a konuşan turizmciler hiç rezervasyonun olmadığı söyledi. Ege, Akdeniz’de olduğu gibi Van’da da turizme dair adımlar atılması ve kontrollü olarak sınırların açılması gerektiğini belirten turizmciler, bu yıl ki son büyük etkinlik olan ayinin de kayıp olarak geçmesinden dolayı üzüntülü olduklarının altını çizdi.

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi’nde yedinci ayin yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilise, bu yıl yedinci ayine ev sahipliği yaptı. Ayine katılmak üzere yurt içi ve dışından kente gelen çok sayıda kişi Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi’nden teknelerle adaya ulaştı. Beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan vatandaşlarla sohbet ederek, mum yaktı, dua etti. ( Necat Hazar – Anadolu Ajansı )

AYİNİN DE VAN’A FAYDASI OLMAYACAK…

Her yıl Eylül ayının ilk haftası düzenlenen ve yüzlerce turiste ev sahipliği yapan Van, bu yıl 8’inci ayine ev sahipliği yapacak. Ancak bu yıl diğer yıllara göre daha farklı ve sessiz geçecek olan ayin için hazırlıklar devam ederken, pandemi sürecinden dolayı katılım oranının az olacağı kaydedildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele devam ederken, turizmin başkenti olan Van en çok zarar gören illerden biri oldu. Normalleşme sürecinin ardından oteller yeniden açılsa da gerektiği ilgiyi göremedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi, sekizinci ayine ev sahipliği yapacak. İnanç turizmin önemli mekânlarından biri olan Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası’nda 8’incisi düzenlenecek ayin için hazırlıklar başladı. Hazırlıklar devam ederken Van’daki turizmciler pandemiden dolayı Van turizminin zor zamanlar yaşadığını ifade ederken, yapılacak olan ayinin Van’a fayda sağlayacağına dikkat çekti.

KENT İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON!

Şehrivan’a konuşan Ayanis Turizm Başkanı Abdullah Tunçdemir, “Ermeni Ayni’nin bu bölgede yapılmasına karşı değiliz. Fakat bu pandemi döneminde çok az insanla bir katkıda bulunulacak diye düşünüyorum. Keşke daha çok katılımlı ve organizasyonlu bir ayin gerçekleştirilseydi. Bizim de her zaman bir amacımız ve hedefimiz var. Bir zamanlar hep ayin zamanları hayal kurardık.” Dedi.

TUNÇDEMİR: BİZ TURİZMCİYİZ

Tunçdemir, “Otellerde yer bulunmaz, insanlar buralarda yer bulamayıp Erciş, Tatvan ve Doğubayazıt gibi ilçelerde konaklamaya giderlerdi. Ayin olmasını isteriz. Çünkü biz turizmciyiz, kimsenin dinine, ırkına veya kökenine karşı bir önyargımız yok, hatta saygı duyuyorum. Bunun için bu etkinliklerin bu bölgede olması gerekiyor. İptal olmasını da istemem çünkü küçük veya büyük organizasyon olması hiç önemli değil. Sonuç olarak bize de faydası bile dokunuyor. İnşallah daha iyi günler daha güzel günler yaşarız.” Şeklinde konuştu.

DURAL: AYİNİNE AZ KATILIM OLABİLİR

Pandemi süreci ve kapıların kapanmasından dolayı ayin törenlerine az bir katılımın olacağını ifade eden Van Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Duran, “Bu sene bizim çevre ilkelerden gelen bir tane rezervasyonumuz bile yok. Şu an bile sınır kapılarımız halen kapalı, ilk başta sınır kapılarının açılması gerekiyor. Akdeniz ve Ege turizmi için hükümetin çok büyük çalışmaları yaptı. Doğu illeri için de aynı çalışmaları yürütmeleri gerekir. Geçen sene biz çok iyi bir turizm yılı geçirdik.”

DURAN: BU SENE AYNI YOĞUNLUĞU BEKLEMİYORUZ

Turizmin gelişmesinin yalnızca otelcilere kazanç sağlamadığını kentte bulunan bütün sektöre katkı sunduğunu ifade eden Duran, “Biz bir kazanıyorsak, piyasa bin kazanıyordu. Akdamar Adası için geçen senede ayin törenleri düzenlendi. Bu sene pandemi sürecinden dolayı az bir katılım olabilir. Çünkü dediğim gibi kapıların kapanması nasıl turizmi kötü etkilediyse ayin dönemini de kötü etkileyecektir. Ayine katılacak insanlar sadece Türkiye ile sınırlı tutmamak gerekir. Eskiden Ermenistan, Irak ve İran’dan gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz oluyordu. Geçen sene yaklaşık bine yakın Ermeni misafirlerimizi ağırladık. Bu sene açıkçası aynı yoğunluğu beklemiyoruz.” Dedi.

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi’nde yedinci ayin yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilise, bu yıl yedinci ayine ev sahipliği yaptı. Ayine katılmak üzere yurt içi ve dışından kente gelen çok sayıda kişi Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi’nden teknelerle adaya ulaştı. Beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan vatandaşlarla sohbet ederek, mum yaktı, dua etti. ( Necat Hazar – Anadolu Ajansı )

8’İNCİ AYİN 6 EYLÜL’DE YAPILACAK

Akdamar Adası ve Van Gölü’nün dünyanın kültür mirası olduğun söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu: “Akdamar Adası ve Van Gölü dünyanın kültür mirasıdır. Biz Vanlılara emanet edilmiş. Akdamar Adası’nın üzerinde bir tarihi kilise var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol gereği her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü o kilisede ayin yapılmakta. Bu yıl da inşallah 6 Eylül’de orada pandemi kurallarına uygun, daha az kişinin katılımıyla ayin düzenlenecek. Bunun için ilgili mercilerle temas kuruldu. Bizlerde tüm imkanlarımızla orada ayin düzenlemek isteyen ekibin yanında olacağız. Bu ayin ile birlikte kentimizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağız. İlimiz ve ülkemiz tarih boyunca tüm inançlara hoşgörü göstermiştir ve bütün inançların yaşamasına ve mabetleri muhafaza etmiştir.”

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi’nde yedinci ayin yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilise, bu yıl yedinci ayine ev sahipliği yaptı. Ayine katılmak üzere yurt içi ve dışından kente gelen çok sayıda kişi Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi’nden teknelerle adaya ulaştı. Beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan vatandaşlarla sohbet ederek, mum yaktı, dua etti. ( Necat Hazar – Anadolu Ajansı )

VAN DEFALARCA AYİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van’a geldi. Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra 2018 yılında yeniden gerçekleştirildi. Van’ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası’ndaki tarihi Akdamar Kilisesi bu yıl 8’incisi düzenlenecek ayine ev sahipliği yapacak. 1100 senelik bir tarihe sahip olan Akdamar Kilisesi, Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar Adası’nda yer alıyor. Her yıl, binlerce yabancı turist tarafından oldukça fazla ilgi gören ve ziyaret edilen yapı, zamana meydan okuyor. Konum ve mimari açısından görülmeye değer olan bu kilise, zamanında pek çok farklı egemenliğe ev sahipliği yaptığından hem geçmişte hem de günümüzde önemini korumaya devam ediyor.

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi, pazar günü yedinci ayine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010’dan bu yana eylül ayının ikinci pazarı gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı. Ayin öncesi kilisenin bulunduğu Akdamar Adası’ndaki yürüyüş yolları düzenlendi, ahşap dinlenme alanları boyandı. Gölün zeminine döşenen 4 kilometrelik hatla suya kavuşturulan ada ile kilisenin çevresinde Gevaş Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Gevaş iskelesinden adaya yolcu taşıyan tekne sahipleri de ayin günü kente gelecek ziyaretçilerin rahat yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla teknelerin motor bakımını yaptı, eksiklerini tamamladı. ( Önder Altınal – Anadolu Ajansı )

TARİHİ ÖNEM SAHİP KİLİSE

Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistin katıldığı ayin bu yıl 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi kentteki otellerde rezervasyon yaptırırken bu yıl koronavirüs nedeniyle katılımın sınırlı olacağı belirtildi. Türkiye Ermeni Patrikliği’nden gelecek olan 25 kişilik ekip için hazırlıklar yapılırken, vatandaşlar ayin töreninin Van ve ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

http://www.sehrivangazetesi.com/guncel/vandaki-ermeni-ayini-de-bu-yil-sessiz-gececek-h70562.html