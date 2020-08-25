Ünlü Ermeni Film yönetmeni Atom Egoyan ile eşi Arsine Khanjian Lübnan Ermenilerine destek kampanyasına katıldı

“Ermenistan” Panarmenian Fonu yönetiminin sunduğu bilgilere göre Kanadalı ünlü Ermeni Film yönetmeni Atom Egoyan ve eşi ünlü oyuncu Arsine Khanjian Lübnan Ermenilerine destek kampanyasına katıldılar.

Yapılan açıklamada “Sevgili Film yönetmeni Atom Egoyan ve oyuncu Arsine Khanjian tekrar bizim yanımızdadırlar. Fonumuzun ‘Lübnan Ermenilerine acil yardım’ kampanyasına 3000 dolar bağışta bulundular” ifadelerine yer verildi.

Güven ve destek için teşekkür ettiğini dile getiren “Ermenistan” Panarmenian Fonu ‘Lübnanlı Ermeni kardeşlerimize destek olalım’ çağrısında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/25/Atom-Egoyan-Arsine-Khanjian-Lübnan-Ermenileri/191088