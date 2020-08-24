Ermenistan Savunma Bakanı, Rus mevkidaşıyla bir araya gelip Uluslararası altıncı ordu oyunlarının açılışına katıldı

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan 23 Ağustos tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

İki ülke Savunma Bakanları görüşme sırasında bölgesel güvenliği ve iki taraflı askeri işbirliğiyle ilgili konuları ele aldılar.

Davit Tonoyan, Rus mevkidaşına Temmuz ayında Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerginlikten sonra bölgede ve temas hattında mevcut olan durumunu izah etti.

Ermenistan Savunma Bakanı, bazı devletlerin savaş retoriği ve saldırgan adımlarından dolayı bölgedeki istikrar ve güvenliğinin zedelendiğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise bölgesel istikrarının pekiştirlmesine yönelik adımlarını önemsedi.

Ermenistan-Rusya ilişkilerinin stratejik ve müteffik anlam taşıdığını belirterek Savunma Bakanları askeri alanında işbirliği kapsamında ileride atılacak adımları konusunda da anlaştılar.

Aynı gün Davit Tonoyan Moskova’ya yakın ‘Patriot’ bölgede altıncı uluslararası ordu oyunlarının açılış törenine de katıldı.

Açılış töreninden sonra Savunma Bakanı Ermeni katlımcıları ve komutanlarıyla görüştü ve onlara başarılar diledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/24/Ermenistan-Savunma-Bakanı-Rus/190956