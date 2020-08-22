Doğalgaz Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu duyurunun ardından Twitter’da paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de, Tuna-1 olarak bilinen Sakarya Gaz Sahası’nda doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Erdoğan doğalgaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu söyledi, “Yeni doğalgaz keşifleri kuvvetle muhtemel” diye ekledi.

“Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” diyen Cumhurbaşkanı, hedefin 2023’te Karadeniz gazını kullanıma sunmak olduğunu söyledi, Akdeniz’de de çalışmalara hız verileceğini belirtti. Erdoğan, “Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmeye kararlıyız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın mesajı ardından Karadeniz’de rezervin bulunması sosyal paylaşım platformlarının gündemindeydi. Twitter’da paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2020/08/22/dogalgaz-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dogalgaz-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dogalgaz-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu