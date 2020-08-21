Türkiye’de hapisten sağ salim çıkamayacağını söylenen Rusya vatandaşı Ermenistan’a kaçtı

Rusya vatandaşı, Rusya Demiryolları kurumunun müfettişlerinden 56 yaşındaki Giorgi Kabiokov Ermenistan Armavir idari bölgesindeki mahkemede Türkiye’den yasadışı bir şekilde sınırı geçip Ermenistan’a girdiğine dair ifade verdi.

Verdiği ifadede Kabiokov Türkiye’de yaşadığı olayları anlattı. 16 Ocak 2020 tarihinde Giorgi Kabiokov eşiyle birlikte tatil yapma amacıyla Türkiye’nin Antalya şehrine gittiler. Burada otellerden birinde bayanlarla karşılaşmış ve onlardan biri gelip ona dokunmuş.

Bu olayın ardından gece saatlerinde Kabiokov’un odasına polisler gelmiş ve onu polis noktasına götürmüş. Burada ifade alındıktan sonra ertesi gün mahkemeye çıkarılmış ve hakim bir suç işlediğinden şüphelendikleri dolayısıyla Türkiye sınırlarından dışarı çıkamıyacağını açıklamıştır.

Daha sonra Rusya vatandaşı Giorgi Kabiokov Rusya Büyükelçiliğiyle irtibata geçmiş, fakat onlar herhangi bir şey yapamayacaklarını söylemiş.

Avukat’ın yardmına başvuran Kabiokov kendisine karşı açılan dosyayla 8-12 yıl arası hapis cezası istendiğini öğrenmiş. Ardından farklı kişiler ona 300.000 euro para karşılığında Türkiye’de çıkarabileceklerini söylemiş ve eğer hapishanede kalırsa sağ salim oradan çıkmayacak diye tehdit etmişler. O kadar maddi imkanlara sahip olmayan Kabiokov bir Türkiye vatandaşa parça parça 16.000 dolar ödemiş. O da 14 Şubat 2020 tarihinde kendisini Ermenistan sınırına getirmiş ve Giorgi Kabiokov devlet sınırını ihlal edip yasadışı bir şekilde Ermenistan’a girmiş.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi elemanları tarafından Armavir’in devlet sınırına yakın bulunan Bagaran yerleşiminde gözaltına alınan Giorgi Kabiokov verdiği ifadede devlet sınırını ihlal ettiği ve yasadışı hareket ettiğinden dolayı pişman olduğunu da belirtmiş.

Armavir mahkemesi Ermenistan Ceza kanununun 329’uncu Maddesinin 1’inci hüküm gereğince Ermenistan sınırını ihlal eden Rusya vatandaşı Giorgi Kabiokov’a 7 ay hapis cezası verdi. Fakat ceza tutuklandığı günden itibaren hesaplandığı için Kabiokov 1 ay sonra serbest bırakılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/21/Türkiye-hapis-Rusya-vatandaşı-Ermenistanէ/190891