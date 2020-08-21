“Dıngılı Kars” görücüye çıkıyor Kaynak: “Dıngılı Kars” görücüye çıkıyor

Kars Belediyesi Kars Kent Konseyi, Kars’ın tarihi ve kültürel varlıklarını “Dıngılı Kars” projesi ile dünyaya tanıtacak.

Tacettin DURMUŞ

Kars Belediyesinin kadın emeği ile kurulan Mor Cafe çevresinde bin 500 metrekare alan üzerinde kurulan “Dıngılı Kars” projesi kapsamında, Kars’ın tarihi değerlerini ve kültürünü yansıtan eserlerin maketleri sergilenecek.

Kars Kent Konseyine bağlı Heykeltıraş Atölyesinde Çoban Heykeltıraş Metin Doğrukartal ve ekibi tarafından üretilen, Kars Kalesi, Evliya Camii, 12 Havariler Kilisesi, Ulu Cami, Taş Köprü, Mazlumağa, Muradiye ve Cuma hamamları, Sağlık İl Müdürlüğü Binası, Belediye Binası, Hekim Evi (Çeltikov Otel) Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Taş Köprü, Alexander Nevski Kilisesi, Tren Garı, Katerina Köşkü, Ani Ören Yeri Surları, Aziz Gregori Kilisesi, Ebû’l Menuçehr ile Keçel Kilise gibi tarihi eserlerin maketleri sergilenecek.

Kars Belediyesinden Mimar Sinan Beritan Mehmetoğlu verdiği bilgide “Dıngılı Kars” projesi ile ilgili olarak verdiği bilgide “Proje kapsamında Kars’ta mevcut bin yıl öncesinden günümüze kadar ayakta durmaya direnen 20 adet tarihi kalıntısının maketleri burada serpilecek. Söz konusu alan adeta bir açık hava müzesi olacak ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayacak. Kars’ın tanıtımı en iyi şekilde yapılacağı gibi ziyaretçiler hoş vakit geçirip görsel bir festival havası yaşayacak. Kars Kent Konseyi projeyi tasarlarken tarihi dokuyu ve Kars’ın kültürünü göz önünde bulundurdu ve adını da ‘Dıngılı Kars’ yani Kars’ın yöresel diliyle “Küçük Kars” anlamına gelen ismi verdik.” dedi.

Kaynak: “Dıngılı Kars” görücüye çıkıyor