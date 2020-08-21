BDT ülkelerin “Kitap sanatı” yarışmasında “Ermenistan Atlası” kitabı Grand prix ödülünü kazandı

Bağımsız Devletler Topluluğu kapsamında her yıl gerçekleştirilen “Kitap sanatı” yarışması bu sene Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştiriliyordu. Uzaktan yapılan yarışmaya Ermenistan, Belarus, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan olmak üzere altı ülke katılıyordu.

Bu ülkelerden 10 farklı kategoride kitaplar sunulmuştu. Ermenistan Ulusal Kütüphanesinden edinen bilgilere göre Ermenistan 4 kitabıyla 4 farklı kategorilerinde yarışıyordu ve bütün kitaplar ödül kazandı.

“Nahapet” yayıncılığı tarafından hazırlanan “Ermenistan Atlası” kitabı jürinin oylaması sonucunda oybirliğiyle Grand prix ödülünü kazandı. Bu kitap iki farklı kategorilerde de birincilik kazandı.

Jüri kitabın hem baskı kalitesini, hem içeriğini, coğrafi ve kronolojik önemini büyük takdirle karşıladığını belirtti.

Ödüllerin resmi teslimi ise Eylül ayında düzenlenecek olan Moskova’daki “Kitap fuarında” gerçekleştirilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/21/BDT-Kitap-sanatı-Ermenistan-haritası-Grand-prix/190912