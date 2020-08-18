Türkiyeli dağcılar Ararat Dağı’nı çöplüğe çevirdi (Video)

Türkiye’nin dört bir yanından gelen dağcılar her yıl Ararat Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştiriyor. Bu tırmanış sırasında beraberinde götürdükleri gıda ürünlerini tükettikten sonra çöplerini kamp alanlarına atan dağcılardan geriye ise çöp yuvasını aratmayan görüntüler kalıyor.

Türkiyeli bir vatandaş tarafından Ararat’ın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, Ermenileri kutsal dağının tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görülüyor.

Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:

“Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003 de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil.”

Konu ile ilgili Türk gazetecilerinden Mevlüt Tezel kendi köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramda piknik alanlarına, kumsallara çöp yığınları bırakanlar için genelde ‘Cahil, eğitimsiz insanlar’ deniyordu. Ağrı Dağı’na çıkanlar da okumuş eğitimli dağcılar. Güya dağcıların bilinçli, çevreci oldukları söylenir. Bu mudur sizin doğa sevginiz? Doğayı kirletmekten, yere çöp atmaktan mutlu olanlar var galiba! “

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/18/Ararat-Ermeni-dağ/190516