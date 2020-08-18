Kanye west “hristiyan tiktok” üzerinde çalıştığını açıkladı

Artık kendisini ve icraatlarını açıklamaya gerek duymadığımız Kanye West, yine sadece kendisinden çıkabilecek bir fikir ile karşımızda. Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla kendisine bir “önsezi” geldiğini ve “Jesus Tok” isimli bir uygulama yapacağını açıkladı.

Kızıyla Tiktok izlerken izlediği şeylerden rahatsız olduğunu ve bunu tersine çevirmek için düşünmeye başladığını paylaşan West, daha temiz ve ahlaklı (yerli ve milli) bir TikTok geliştirmek için düğmeye bastığını paylaştı. Aynı zamanda ABD’de devam eden başkanlık yarışına katılıp katılmayacağı merak konusu olan West, hakkındaki konuşmalar devam ederken bir yandan da mitinglerinie devam ediyor.

Artık ciddi mi yoksa şaka mı ya da bir performans sanatı işinin içindemiyiz merak ettiğimiz Kanye West cephesinden daha ne kadar ilginç haber gelebilir merakla bekliyoruz.

https://playtusu.com/haber/2020/08/kanye-west-hristiyan-tiktok-uzerinde-calistigini-acikladi/