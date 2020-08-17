Ermenistan’da 6. Uluslararası STARMUS Bilim ve sanat festivali düzenlnecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın girişimi ve Ermenistan Hükümetinin desteği sayesinde 6-11 Eylül 2021 tarihlerinde Ermenistan’da 6’ıncı Uluslararası STARMUS Bilim ve sanat festivali gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan festivalin Ermenistan’da düzenleme teklifini daha geçen sene Zürih’te gerçekleştirilen 5’inci festivali sırasında yapmıştı.

Böylece 2021 yılında bir haftalığına Ermenistan’ın teknoloji, bilim, müzik ve sanatın uluslararası merkezi haline gelmesi öngörülüyor.

Binlerce katılımcı arasında Nöbel ödülü alanlar, ünlü bilim adamları, müzisyenler olacak. Onların arasında Ermeni yurttaşlarımız da yer alacak.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan dünyaca meşhur bilim adamlarının bir hafta içinde görüşme ve açık derslerle gençlerimizi teşvik edeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Festivalin amaçlardan biri gençlerde bilim ve özellikle yeni teknolojilere yönelik ilgi uyandırmasıdır.

Aynı zamanda STARMUS festivali Cumhurbaşkanına göre turizm açısından da önemli bir adımdır. Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılında Ermenistan’da bütün dünyada olduğu gibi turizm adeta durdu ve bu festival turizmin canlandırılması açısından da bir fırsat olarak görünüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/17/Ermenistan-STARMUS-Bilim-ve-sanat-uluslararası-festivali/190479