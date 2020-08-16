Ada’da barış rüzgarları esmeye devam ediyor

Bir süredir Yunanistan ile yaşanan Meis Adası krizi, zaman zaman restleşmeler, zaman zaman açıklamalarla sürerken, hafta sonu Gökçeada’da gerçekleştirilen Meryem Ana anması iki halk arasındaki “barışa” dair güzel bir örnek oluşturdu. Meryem Ana anması ve ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki Meis Adası krizi sürerken, Rumlar, Gökçeada`da Meryem Ana`yı andı. Yunanistan ile Türkiye arasındaki kriz, iki ülkenin askeri güçlerini karşı karşıya getirirken, Ada için savaşın eşiğinde tartışmalar ve açıklamalar devam ediyor. Akdeniz’de savaş tamtamları çalarken, Gökçeada’da barış rüzgarları esmeye devam ediyor. Gökçeada’ya bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi`nde, Rumlar tarafından Meryem Ana`yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, bazı ülkelerden gelen despot ve papaz ile Gökçeada`da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti. Tepeköy`de Agridia Kilisesi`ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetiminde gerçekleştirildi. Meryem Ana anısına düzenlenen anmalar kapsamında bu yıl, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda yemek ve eğlence yapılacak.

(Atilla Akın)

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