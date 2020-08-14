Sümela Manastırı ayine hazır

Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde bulunan ve 88 yıl aradan sonra 2010’dan itibaren yılda bir kez Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verilen Sümela Manastırı’nda 7. kez ayin gerçekleştirilecek.

Tuğba Yardımcı

Trabzon

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı‘nda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 88 yıl aradan sonra 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez, bir günlüğüne Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verildi.

Sümela Manastırı’nda, bu yıl da Hristiyan aleminde “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında, 2010’dan itibaren yedinci kez düzenlenecek ayine katılacakların güvenlik, konaklama, ulaşım ve sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı. Manastırın çevresinde güvenliği jandarma sağlayacak, içinde ve çevresinde konuşlandırılacak diğer görevliler de ayine katılanlara yardımcı olacak.

Geçmiş yıllarda Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayini bu yıl Patrikhane yetkililerinin gerçekleştirmesi bekleniyor.

Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıldır gerçekleştirilmeyen ayine bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 46 kişinin katılması planlanıyor.

Yarın 09.00-12.00 saatlerinde gerçekleştirilecek ayin dolayısıyla Sümela Manastırı’na saat 14.00’e kadar heyet dışında başka ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Vatandaşlar, manastırı ayinin ardından 14.00-20.00 saatlerinde gezebilecek.

Sümela’nın restorasyonu

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015’te ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016’da başlatılan restorasyon kapsamında çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak, manastırın avluya kadar olan bölümü Mayıs 2019’da ziyarete açıldı.

İkinci etap çalışmalarının da tamamlanması ile manastırın yüzde 65’lik bölümü, 28 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da mekandan katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Erdoğan, manastırın açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bu sene 15 Ağustos’ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı’nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini’ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu açıklama üzerine telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sümela’nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

Sümela Manastırı

Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteklerinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda bulunan Sümela Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” adı ile biliniyor.

Sümela Manastırı’nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarları fresklerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış ve en zengin dönemi yaşamıştır. Bu dönemde son şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline gelmiştir.

Sümela Manastırı’nın başlıca bölümleri ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazmadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alana inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumdadır. Dar, uzun merdivenle girilen manastırın giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır. Buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir. Solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Sağ tarafında kütüphane bulunmaktadır. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm, kesiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır.

Şapeldeki freskler 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve üç ayrı devirde yapılan üç tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freskleri daha üstün niteliktedir. Sümela Manastırı’nda yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil’den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana’nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sumela-manastiri-ayine-hazir/1941547