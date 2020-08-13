Patrikhane’nin defteri dürülmeli

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler gerilmeye devam ediyor. Gerginlik Batı Trakya’ya da sıçradı. Yunanistan, çok sayıda Türk okulunu kapattı. Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürerek karşılık veren Türkiye, fitne ve fesadın merkezi Fener Rum Patrikhanesi kozunu vakit geçirmeden masaya sürmeli.

RECEP BAHAR / DETAY HABER

Yunanistan ile Akdeniz’de başlayan gerginlik, iki ülke arasında hassas noktalara kadar genişliyor. Bu hassas noktaları Yunanistan’da Batı Trakya Türklerinin statüsü ile Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi’nin konumu teşkil ediyor. Her iki konu da Lozan Anlaşması maddeleri arasında yer alıyor. Lozan’a göre Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir kuruluş. Ancak Patrikhane, 2000’li yılların başından itibaren Ekümenik, yani dünyadaki tüm Ortodoksların temsilcisi olduğunu iddia ediyor. Nitekim Patrik Bartholomeos, yurtdışı ziyaretlerinde devlet başkanı gibi ağırlanıyor.

Beladan kurtuluruz

Ancak Yunanistan, Ege’deki 19 adayı silahlandırarak, Lozan Anlaşması’nın kritik önemi haiz maddelerini ihlal etti. Benzer şekilde Türkiye de Fener Rum Patrikhanesi’ni yasadışı ilan ederek, Patrikhanenin statüsünü kaldırabilir. Böylece Ekümeniklik iddiası da, Bizans’ın ihyası iddiası da boşa çıkarılmış olur. Böylece Türkiye, ülkemizin bekası açısından dev bir sorun haline gelen bu musibetten bir çırpıda kurtulur. Öte yandan Patrikhane, İngilizcede “Patriarchate of Constantinople – Konstantinopol Patrikliği” ibaresini kullanıyor.

Batı Trakya halkı baskı altında

Yunanistan, Batı Trakya’daki Türklere baskının ve zulmün her tonunu uyguluyor. Son olarak Atina hükümeti, Batı Trakya’daki Türk azınlığa ait ilkokulları kapattı. Dışişleri Bakanı Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yunanistan, son 25 yıldır Batı Trakya Türk Azınlığına ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak ‘geçici durdurma’ yoluyla kapatmaktadır. Bunun son örneğini, Azınlığın sekiz ilkokulunun daha kapatılması teşkil etmiştir. Bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısı 115’e inmiştir. Yunanistan’ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik olarak on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır. Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz. Bu konuda, Batı Trakya Türk Azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları destekliyor; konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşmasının tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir.”

Türkiye’de 7 Rum okulu var

Türkiye’de halen faaliyetleri devam eden 7 Rum azınlık okulu bulunuyor. Bunların 6’sı İstanbul’da, birisi Gökçeada’da bulunuyor. Resmi olmayan verilere göre Yunanistan’daki Türk azınlığın 150 bin, Türkiye’de Yunanca konuşan Rum azınlığın ise 4 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bazı kaynaklara göre Türkiye’deki Rumların sayısı 1200!

http://www.yenimesaj.com.tr/patrikhanenin-defteri-durulmeli-H1348856.htm