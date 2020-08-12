İnsani yardım taşıyan üçüncü uçak Ermenistan’dan Lübnan’a doğru yol aldı

Ermenistan Hükümeti tarafından Lübnan için ögörülen insani yardım malzemeleri taşıyan üçüncü uçak Yerevan’daki ‘Zvartnots’ havaalanından Beyrut’a doğru yol aldı.
Uçaktaki toplam 12 ton malzeme arasında gıda, tekstil ürünleri, bilgisayarlar ve ilaçlar da yer alıyor.
Lübnan’a gönderilen malzemeler listesi Lübnan Hükümetinin sunduğu ihtiyaçlara göre hazırlanmıştır.
Ermenistan’dan Lübnan’a insani yardım taşıyan ilk uçuş 8 Ağustos tarihinde, ikincisi ise Karabağ (Artsakh) halkı adına 9 Ağustos tarihinde göderilmişti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/12/İnsani-yardım-Ermenistan-Lübnan/190229
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