Patrik Sahak II Pazar vaazında halkı Lübnan’lı kardeşlerine yardım etmeye davet etti

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II, bu pazar verdiği vaazın sonunda halkını, Lübnan’daki kardeşlerine yardım etmeye davet ve teşvik etti. Bu bağlamda Patrikhane olarak bir yardım kampanyası düzenlediklerini ifade etti.

Lübnan'a Yardım Cemaatimiz üyeleri için, yardıma muhtaç Lübnanlı kardeşlerimize destek olmak ve dünya genelinde başlatılan yardım kampanyasına katılmak insani bir görevdir. Posted by SahakSrpazan Badriark on Saturday, August 8, 2020

Bu Pazar Kilise takvimine göre okunan İncil bölümünde kötürüm bir hasta, iyileşme ümidi ile İsa Mesih’e götürülür. Patrik Sahak II, vaazında, o hastayı taşıyan ve her koşulda onu İsa Mesih’in en yakınına kadar getirmeyi başaran, O’nda şifa bulacağına emin olan 4 arkadaşının imanından ve dostluğun değerinden bahsetti.

Patrik Hazretleri, vaazının sonunda Lübnan’daki patlamanın doğurduğu yıkımdan bahsetti; ‘Dünyadaki kötülüğün kimi ne zaman, nerede vuracağını belli olmaz, şimdi zamanımız varken, dünyanın her yerinde, nereye yetişebiliyorsak, ne kadar yetişebiliyorsak, duyduğumuz acıyı, dostluğumuzu, insanlığımızı göstermemiz gerekiyor’ dedi.

Herkesin ama az ama çok, bu yardım kampanyaya destek vermesini, miktarın önemi olmadığını, önemli olanın dostluğumuzu göstermek olduğunu belirtti.