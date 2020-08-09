Lafa gelince destek çok ama mitinge gelen maalesef yok

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerilere yönelik şiddet Ankara’da protesto edildi. Mitinge topu topu 30 kişi katıldı. Gözler TBMM ve meydanlarda Ermenistan’a sert mesaj veren siyasileri aradı. Ama onlar da yoktu.

Yavuz ALATAN

Ermenistan’ın Azerilere uyguladığı şiddet, Ankara’da bir miting ile protesto edildi. Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde yapılan mitingde sivil toplum örgütleri, ‘Her şartta, her yerde, her zaman seninleyiz Azerbaycan’ sloganı attı. Mitinge katılanların ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları vardı.

Ankara’da yaşayan Azeri kökenli vatandaşların yer aldığı gösteriye yaklaşık 30 kişi katılırken, meydanlarda ve TBMM’de Ermenistan’a karşı sert mesajlar veren siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinden kimsenin olmaması dikkat çekti. Mitingde Azeri Türklerine uygulanan şiddet kınandı, “Nahçivan, Karabağ ve Azerbaycan ilelebet yaşayacaktır” denildi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/lafa-gelince-destek-cok-ama-mitinge-gelen-maalesef-yok-5977470/