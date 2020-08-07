Lübnan’da Meydana Gelen Patlamanın Ardından Patrik Rai, Yardım Talebinde Bulundu

Doğu’nun gelini ve Batı’nın feneri olarak kabul edilen Beyrut, gerçekleşen patlama nedeniyle yaralı durumda. Maronit Patrik Boutros Bechara Rai, 4 Ağustos Salı günü Lübnan’ın başkent limanında meydana gelen patlamanın ardından harap durumda olan şehir için dünya devletlerine çağrıda bulundu.

Patrik Boutros Bechara Ra

Şiddetli patlamanın ardından hastaneler, evler, ibadet yerleri, oteller ve dükkânlar kullanılamaz hale gelirken, yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti ve binlerce insan yaralandı. Lübnanlı Patrik, sarsıcı olayın ardından ekonomik ve mali sıkıntılarla mücadele eden Lübnan’ın böyle bir felaketle yüzleşemeyeceğine değindi.

Kilise, Lübnan topraklarında kurtarma ağı kurmasına rağmen ülkenin maruz kaldığı felaketin büyüklüğü nedeniyle ulusal düzeyde yapılan yardımlar yetersiz kalıyor. Lübnan’daki kilise adına konuşan Patrik Rai, ‘‘Beyrut’a yardım etme isteğinde bulunan tüm devletlere teşekkür ediyoruz, özellikle herhangi bir siyasi ve jeopolitik değerlendirme ve hesaplamalara bakmaksızın Beyrut’un kurtuluşu için Büyük Güçler’den ve Birleşmiş Milletler’den acil yardım talep ediyoruz. Yaşananlar siyasetin ve çatışmaların önüne geçiyor’’açıklamasında bulundu.

Lübnan’ın son yıllarda siyasi, mali ve ulusal güvenlik krizlerine maruz kalmasına değinen Maronit Patriği, ‘‘Lübnan tekrar ayağa kalkabilmek için kardeşlerinin ve arkadaşlarının desteğini hak ediyor’’ dedi. Patrik Rai’ye göre, olağanüstü halle başa çıkabilmenin en iyi yolu, yardımları yönetmek adına Birleşmiş Milletler tarafından kontrollü fonun kurulması.

Patrik, ‘‘Size çağrıda bulunuyorum, Lübnan’ı sevdiğinizi ve bu çağrıyı yanıtlayacağını biliyorum. Size söylüyorum. Çünkü Lübnan’ın Ortadoğu’da demokrasi ve barış adına tarihsel rolünü yeniden kazanmasını istediğinizi biliyorum’’ dedi.

Öte yandan Lübnanlılar, ekonomik kriz ve koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren yurttaşlarından yardımlarını esirgemedi. Doktorlar ve sağlık personelleri birçok yaralı için hastane ve klinik açtı. Ayrıca oteller, manastırlar, kiliseler ve camiler evsiz kalan insanlar için kapılarını açtı. (fides.org)

https://haber.sat7turk.com/lubnanda-meydana-gelen-patlamanin-ardindan-patrik-rai-yardim-talebinde-bulundu/