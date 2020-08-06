Muhalif lideri Tsarukyan’dan Beyrut’ta hayatını kaybeden Ermenilerin ailelerine ve Kilikya Katolikosluğu’na 100 milyon dramlık yardım

Ermenistan Parlamentosu muhalif lideri, ikinci siyasi gücü olan ‘Müreffeh Ermenistan’ parti lideri, Gagik Tsarukyan’ın yardım kuruluşu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamalar sonucunda hayatını kaybeden Ermeni yurttaşlarının ailelerine ve Kilikya Ermeni Katolikosluğu’na 100 milyon dram (208.273 dolar) yardımda bulunduğunu açıkladı.

Tsarukyan’ın Basın Sözcüsü İveta Tonoyan’ın belirttiğine göre 50 milyon dramlık yardımı Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybeden Ermeni yurttaşların ailelerine, diğer 50 milyon dramlık yardımı ise oluşan zararın giderilmesine katkı sağlamak ve yenilenmesi amacıyla Atilias’ta bulunan Surp Grigor Lusavoriç Ermeni Katedrali’ne yapılacak.

Hatırlanacağı üzere Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut’u sarsan çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 11’i Ermeni 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp kişi bulunduğunu açıklamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Tsarukyan-Ermeni-Beyrut-Lübnan/189808