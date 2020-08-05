PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ BEYRUT’TAKİ PATLAMA SONRASINDA TAZİYELERİNİ SUNDU

Beyrut limanında 4 Ağustos 2020, Salı akşamı şiddetli bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda, birçok ölü ve yaralı bulunmakta. Bu olay, özellikle Ermenilerin yoğun olduğu Burc Hamut mahallesinde ve çevre bölgelerde ciddi hasarlara yol açtı. Patlama sonucu, Kilikya Katolikosluğu Katedrali’nde ve külliyesinde de maddi zararlar meydana geldi.

Bu sarsıcı olay sonrasında Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretleri’ni telefonla arayarak, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis ve Ermeni Cemaati adına taziyelerini sundu. Patrik Hazretleri, İstanbul Ermeni Cemaati’nin, Beyrut’taki acıya ortak olduğunu belirterek, özellikle Beyrut Ermeni Cemaati’nin bekası için dua ettiklerini belirtti. Patrik Hazretleri, 9 Ağustos 2020, Pazar, Patriklik Makamı’na bağlı tüm kiliselerde, patlama sonucu yaşamını yitirenler için dualar edileceğini belirtti. Aynı vesileyle patlama sonucu sarsılan cemaat üyelerinin esenliği ve huzuru için dualar edileceğini sözlerine ekledi.

Kadasetli Katolikos Aram I. Hazretleri, Patrik Sahak II. Hazretleri’ne taziye münasebetiyle teşekkürlerini iletti. Beyrut’ta bulunan cemaat üyelerinin taşıdığı maddi ve manevi hasarın geçici olmasını dileyerek, cemaatin huzuru için duaya gerçekten çok ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

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