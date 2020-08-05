Ermeni öğrenciler uluslararası kimya olimpiyatında bronz ve gümüş madalyalar kazandı

23-30 Temmuz tarihleri arasında online olarak düzenlenen uluslararası kimya olipiyatında Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığından edinen bilgilere göre Ermeni öğrenciler bronz ve gümüş madalyalar kazandı.

Uluslararası kimya olimpiyatına 60 ülkeden 231 öğrenci katıldı.

Ermenistan’ın Vanadzor şehrinden 12. sınıf öğrencisi Levon Kharatyan gümüş madalya, aynı şehrinin başka bir okulunu temsil eden 12. sınıf öğrencisi Artyom Petrosyan ise bronz madalya kazandılar.

Covid-19 yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sene olimpiyatlar online olarak gerçekleştirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/05/Ermeni-öğrenciler-uluslararası-kimya-olimpiyatı/189689