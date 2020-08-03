Ünlü blogger Lapşin İsrail’deki Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti

Rusya ile İsrail vatandaşı olan blogger Aleksandr Lapşin,İsrail’in Tel Aviv şehrinde Ermeni Soykırımı kubanlarının anısına dikilen anıtını ziyaret etti.

Ünlü blogger kendi Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Ermeni Soykırımının kurbanlarının anısına dikilen anıtını ziyaret ettim. İsrail’de ilk ve tek anıt Tel Aviv’in Petah Tikva bölgesinde bulunuyor.”

Hatırlanacağı üzere, 20. yüzyılın ilk Soykırımı olarak bilinen Ermeni Soykırımı’na, Osmanlı İmparatorluğun’da yaşayan 1.5 milyon Ermeni kurban gitti. Hayatta kalmayı başarabilen yüzbinlerce mağdur da dünyanın hemen hemen tüm ülkelerine dağılmaya mecbur kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/03/Lapşin-Ermeni-Soykırımı-İsrail/189540