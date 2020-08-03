Ermeni Soykırımı konulu ‘The Promise’ filmi Netflix’te yayınlanacak

ABD Ermeni Davası Konseyi’nden (ANCA) edinen bilgiye göre 8 Ağustos’tan Ermeni Soykırımı konulu ‘The Promise’ (Söz) filmi Netflix’te yayınlancak.

“The Promise” , ilk defa 21 Nisan 2016’da vizyona girdi. Yönetmeni Terry George, senaryo yazarı Robin Swicord olan filmde, Christian Bale, Jean Reno, Oscar İsaac, Charlotte Le Bon, James Cromwell, Marwan kenzari, Angela Sarafyan rol aldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerini anlatan filmin olayları, bir aşk üçgeni etrafında dönüyor.

Hollywood yapımı “The Promise” filmi, 16 Haziran 2015’te Los Angeles’te vefat eden Amerikalı Ermeni milyarder, büyük hayırsever olan Kirk Kerkorian tarafından finanse edilen son proje olarak biliniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/03/Netflix-The-Promise-Ermeni-Soykırımı/189577