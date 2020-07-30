“Ermeniler, savaşta kayıplarını saklıyor”

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Azerbaycan Milletvekili Elman Mamadov, “Ermeniler, 12 Temmuz’da Tovuz’da çıkan savaşlarda ağır kayıplar verdiler, ancak her zamanki gibi hâlâ kayıplarını saklamaya çalışıyorlar” dedi.

Azerbaycan haber sitesi ‘Konkert.az’a konuşan Milletvekili Mamadov, Ermenilerin, Nisan 2016’daki savaşta da kayıp sayısını gizlemek için birçok oyun oynadığını belirterek, “Ama yavaş yavaş her şey netleşip, doğru bilgi ortaya çıkar. Tabii ki, bu bilgi Azerbaycan tarafı tarafından değil, kendi araştırmacıları tarafından sağlandı. Ayrıca, dost ülkelerin medyası gerçeği yaydı” dedi.

Milletvekili Mamadov, Ermenilerin yıllardır Dağlık Karabağ’da yasadışı yerleşim yerleriyle meşgul olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ermeni kökenli çok sayıda insan yabancı ülkelerden, özellikle Lübnan ve Suriye’den getiriliyor ve Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerine yerleştiriliyor. Bütün bu insanların pasaportlarını alıp hendeklere gönderiyorlar. Onları provokasyonlar sırasında da kullanıyorlar. Bu yüzden kayıplarını kolayca gizlerler. Çünkü akrabalarının hiçbirinin oy kullanma hakkı yoktur. Esaret altında yaşıyorlar. “

Ermenilerin morglarda çatışma sırasında öldürülen askerleri topladıklarını belirten Azeri Milletvekili Elman Mammadov, “O zaman bizim dikkatimizi çekti, ama gerçekler açık. Tovuz bölgesinde büyük kayıplar verdiler. Halkın dikkatini dağıtmak için yurtdışında provokasyonlara, vandalizme ve terörizme başvurdular. Bu şekilde gerçek renklerini Avrupa ve Batı’ya gösterdiler. Çirkin bir ulus olduklarını söylediğimizde Avrupa ülkeleri bize inanmadılar. Artık teröristlerin, kana susamış ve Ermenilerin vandallerinin ne olduğunu gördüler” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Meclis üyesi Mamadov, yurt dışında yaşayan Azerilerin cesaretle anayurt sevgisini ve Azerbaycan’ın gerçeklerini tüm dünyaya yaydıklarını belirterek, “Zamanı geldiğinde Ermenilere çok iyi bir cevap veriyor” dedi.

Azerbaycan-Türk ortak askeri tatbikatlarına da değinen milletvekili Mamadov, tatbikatın Ermenileri ve destekçilerini korkuttuğunu söyledi. Mamadov, “Tabii ki, her birimiz bundan mutlu ve gurur duyuyoruz” diyerek sevincini dile getirdi.

Kaynak: Konkert.az

Çeviri: Feyza Akyıl

https://www.timeturk.com/ermeniler-savasta-kayiplarini-sakliyor/haber-1583395