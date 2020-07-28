Ünsal: Ermeni Diasporası Yeni Eylemler Peşinde

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Asala terör örgütünün Avrupa’da tekrardan hortladığını ifade ederek , Ermeni, Diasporasının yeni eylemler peşinde olduğunu ifade etti.

Serdar Ünsal konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:

”1970-1980 yıllarında 34 Türk diplomatı ve aile üyesini şehit eden Asala Ermeni terör örgütü yeniden ortaya çıkmıştır. Ermeni teröristler üstlerine Asala yazan tişörtler giyerek Avrupa ve ABD’nin çeşitli şehirlerinde Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınamak için barışçıl protesto yapan Azerbaycan Türklerine karşı yeniden ortaya çıkması saldırıda bulunması bizce Ermeni Diasporasının yeni eylem içine girdiğinin göstergesidir. Ermeni diasporası işi o kadar ileri götürmüştür ki,hatta Asala ve Yandaşları sosyal medya hesaplarından Türklerin ev ve İş yeri adreslerini söyleyecek olanlara 500 dolar ödül vereceklerini ilan ettiler.Artık Ermeni Diasporasına ve maşası Asala’ya yeniden derslerinin verilmesinin zamanı gelmiştir.”

Tedbir Alınmalı

Ünsal ,Avrupa ve ABD Ermeni terör örgütü Asala’ya karşı gerekli tedbirleri almalı, almadığı takdirde, bir Türk’ün burnu kanasa 1980 yılında Türk milleti gereğini nasıl yaptıysa Avrupa’yı Asala terör örgütüne dar edecektir.”dedi.

Kaynak: Ünsal: Ermeni Diasporası Yeni Eylemler Peşinde