Ukrayna Ermenileri Gençlik Birliği Başkanı’ndan Azerbaycan’ın provokasyonlarına kanmama çağrısı

Ukrayna Ermenileri Gençlik Birliği Başkanı Artur Sargsyan, Azerbaycan’ın provokasyonlarına kanmama çağrısını yaptı.



Sargsyan, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barış yoluyla çözülmesinden her zaman yana olan Ermeni gençliğinin, bu tutumuna sadık kaldığını duyuruyorum. Biz, provokasyonlara kanmıyoruz ve herhangi bir halka karşı yasadışı eylemlere katılmıyoruz, ancak halkımızın güvenliğine tehdit eden meydan okumalar varsa, yasa kapsamında gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.



Ukraya Ermenileri Gençlik Birliği Başkanı, bununla birlikte hem halka hem ihtilafı takip eden medya kuruluşlarına hitap ederek, konuya fazlasıyla odaklanmamalarını, üstelik sahte veya asılsız haberlerle durumu daha da gerginleştirmemeye özen göstermelerini istedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/28/Ukrayna-Ermeni-Azerbaycan/189161