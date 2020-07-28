Kınalıada’nın hikâyelerini dinliyoruz!

Kınalıada’nın tarihini görünür, adada yaşamış kişilerin hikâyelerinin duyulur olması için yapılacak fotoğraf arşivleme ve sözlü tarih çalışmasına siz de katılın. Sessizliğin Sesi serisinin altıncı kitabına konu olacak ve KarDes Çokkültürlü Hafıza Turları mobil uygulamasına yeni rota olarak eklenecek Kınalıada için hatıralarınızı, fotoğraflarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Bize narodavci@hrantdink.org email adresinden ulaşabilir veya Kınalıada Jash restoranda iki gün boyunca açacağımız standa uğrayarak bizimle paylaşabilirsiniz.

4-5 Ağustos, 11.00-17.00

Jash Kınalıada

Kınalıada’da çekilmiş eski aile fotoğrafları, ada tarihine dair kitaplar, belgeler etkinlik sırasında kopyalanıp anında sahiplerine iade edilecektir.

Kınalıada’ya dair hikâyesini anlatmak isteyenler, Kınalıada’ya dair fotoğraflarını paylaşmak isteyenleri bekleriz.

https://hrantdink.org/tr/faaliyetler/projeler/kulturel-miras/2473-kinaliada-nin-hikayelerini-dinliyoruz