Ermenistan Azerbaycan Gerginliği Rusya’dan Sonra Türkiye’ye de Sıçrayabilir

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RIDVAN KARLUK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların kendileri açısından çok hassas bir konu olduğunu söylemiştir. Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov görüşmesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliği görüşmüşlerdir. Rusya Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ve Dağlık Karabağ barış süreci ile ilgili çabaların artırılması gerektiği açıklanmıştır. Lavrov’a fazla güvenmemek gerekir. Çünkü Lavrov, 21 Mart 1950’de, Moskova’da, bir Ermeni baba ve Rus annenin çocuğu olarak doğmuştur. Rus diplomasisinin lideri öğrencilerle görüşmede Lavrov’un soy kökünün ona işinde yardımcı olup olmadığını sorunca şu cevabı vermiştir: “Ben aslen Gürcü’yüm, babam Tiflis’ten, ancak kanım asıl Ermeni kanıdır.”

12 Temmuz’da başlayan çatışmalar bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine yol açmıştır. Çatışmalar başladıktan kısa bir süre sonra açıklama yapan Rusya, taraflara itidal çağrısı yapmış ve Minsk Grubu Eş Başkanı Rusya’nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Taraflar arasında artan gerginlik üzerine Türkiye Azerbaycan’a destek vermiştir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın saldırılarına karşı Türk yetkililerden gelen destek mesajlarının kardeş Türk halkının kötü günde Azerbaycan’ın yanında olmasının açık örneği olduğunu açıklamıştır. Bayramov, göreve atandıktan sonra diplomatik misyon temsilcilerinden ilk olarak Türk Büyükelçisi ile görüşmesinin tesadüf olmadığını, bunun iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik iş birliği ilişkilerinin tezahürü olduğunu belirtmiştir. – Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki “tek millet iki devlet” söyleminin sözden ibaret olmadığını geçen yıl açıklamıştı.

Çekya’da Azerbaycan‘ın Prag Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen Ermenilere karşı Türkiye ve Azerbaycan Türkleri protesto gösterisi düzenlemiştir. Göstericiler “İşgalci Ermenistan topraklarımızdan çık”, “Karabağ Azerbaycan’a aittir” yazılı pankartlar açmışlardır. Büyükelçi Egemen Bağış da Azerbaycan’ı desteklemek için gösteriye katılmış, göstericiler “Bir millet, iki devlet”, “Türkiye-Azerbaycan kardeştir” şeklinde sloganlar atmışlardır. Azerbaycan’ın Prag Büyükelçisi Adiş Mammadov’la el ele veren Bağış, Türkiye’nin Azerbaycan’ın haklı davasına verdiği desteği vurgulamıştır.

Ermenistan, Hocalı katliamını inkar ederken Türkleri soykırım yapmakla suçlayan bir devlettir. Ermeniler belgelerden yoksun iddialarını devlet politikası haline getirerek bunu uluslararası diplomaside Türkiye aleyhine çok etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu konuda Ermenistan devletini ve diasporasının Türkiye aleyhtarı yapılanmaları Türkiye’nin bir an önce dikkate alması gerekir. Ermenistan, eline geçen her fırsatta sözde soykırım iddialarını gündemde sıcak tutarak daha sonra Türkiye’den tazminat ve toprak isteyecektir.

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/ermenistan-azerbaycan-gerginligi-rusyadan-sonra-turkiyeye-de-sicrayabilir-8620/