Büyükelçi Hulusi Kılıç: Azerbaycanlı kardeşlerime sesleniyorum : sizlere yapılan Ermeni saldırıları vahşiliktir

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Azerbaycan ne Türkiye’nin devlet adamlarına ve diplomatlarına karşı çeşiti ülkede bir çok terör eylemi yapan Ermeni vandallar şimdi de sivil insanları hedef almaktadır. Barışçıl Dünya kamuoyu gecikmeksizin yabancı ülkelerdeki Ermeni başıbozuklara karşı tepkisini göstermelidir. Kimse unutmasın yıllardır uluslararası terörün başını çeken Ermeni terörü her zaman ağır suçlar işlemek için fırsat gözlemektedir.

Bu fikirleri, Türkiye’nin Azerbaycan’daki en başarılı büyükelçilerinden eski Büyükelçi Hulusi Kılıç Azertac’a yaptığı açıklamada dile getirdi

Ermeni lobisinin doğrudan tertibinde ve himayesinde Dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Ermeni terör teşkilatlarının ve beyinlerinin sözde “büyük Ermenistan “ ideolojiyle zehirlenen Ermeni gençlerin can Azerbaycan ‘a ve Azerbaycanlılara karşı günden güne boyut kazanan saldırılarının bütün Dünya için tehlike kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Hulusi Kılıç işgalci ve saldırgan Ermenistan Ordusu ‘nun 12 temmuzda Azerbaycan ‘ın Tavuz bölgesinde başlatarak sürdüğü saldırılar bir daha gösterdi ki bu ülkeyi idare eden şahıslar bütün süreçlere hasta bir ruh haliyle yaklaşmaktalar.

Bütün bunlar azgın gibi dünyanın muhtelif ülkelerine dağılmış Ermenilerin Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliklerine ve Azerbaycanlılara yönelik kışkırtıcı saldırıları onursuzluğun son haddini göstermektedir.

İster Ermenistan rejiminin yöneticileri isterse Ermeni lobileri unutmasınlar ki artık yalan ve iftira ile Dünyada “mazlum Ermeni “ görüntüsü çok gerilerde kaldı. Meydana gelen olaylar, bu cümleden Dağlık Karabağ sorununa ilişkin gerçekler Dünya Kamuoyu ve uluslararası teşkilatlarca iyi bilinmektedir. Şimdi kalbinde azıcık vicdanı ve adalet hissi olan şahıslar derhal internete bakıyor, görüyor ki Tavuz bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Herkes bu saldırıların maksadını hemen anlayacaktır. Hal böyleyken yabancı ülkelerde yaşayan Ermenilerin sokaklara çıkıp suçsuz insanlar için hayati tehlike yaratarak Azerbaycanlıları korkutma gayretleri çok iğrenç bir siyasi niyetin dışa yansımasıdır.

Can Azerbaycan’ın Fransa, ABD, İngiltere, Hollanda, İsveç, Polonya, Belçika, Avustralya ve diğer bazı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine , aynı zamanda yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılara karşı kitlesel Ermeni saldırılarını vandalizm olarak değerlendiren Büyükelçi Hulusi Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

“ASALA “ terör Örgütü 1970 ve 1980’li yıllarda masum 34 Türk diplomat ve aile mensubunu katletti. Son saldırılarda Ermeni saldırganın giydiği gömleğin arkasında “ASALA “ yazısı vardı. Bunlar bizleri korkutamayacaklardır. Çünkü haklı davanın yolunda yürüyoruz. Yine de dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekmektedir . Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in dediği gibi “bir Milletin iki Diasporası olmaz.” Türk ve Azerbaycan diaspora teşkilatları gecikmeden mevcut gerginliği birlikte müzakere ederek değerlendirmeleri ve ABD ve Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere büyük şehirlerde barışçıl gösterilerini genişletmeleri gerekmektedir.

Her Ermeni saldırısı hem Ermenistan’ın hem de Ermeni lobilerinin yalan ve riyakarlık üzerine kurulu söylemlerini açığa çıkarmaktadır.

Yurt dışında yaşayan bütün Azerbaycanlı kardeşlerime seslenerek diyorum ki sabırlı olun ve ölçünüzü bozmayın. Sizlere yapılan saldırlar vahşiliktir. Can Azerbaycan’ın haklı davası Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması yönünde gerçekleştirilen faaliyetlerinizi sabırla ve kararlılıkla sürdürün.

Kaynak: Büyükelçi Hulusi Kılıç: Azerbaycanlı kardeşlerime sesleniyorum : sizlere yapılan Ermeni saldırıları vahşiliktir