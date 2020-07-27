Moskova’da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı kendi yurttaşlarına seslendi (video)

Moskova’da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Aslan Ahmadov kendi yurttaşlarına seslenerek her türlü provokasyonlara son vermeye çağırıyor.

Azerbaycanlı şarkıcı, bu provokasyonların ve çatışmaların Bakü’deki Hükümetin işine geldiğini ve onlar tarafından düzenlediğini ifade ederek yerli Azerbaycanlılara bu çatışmaların gerekmediğini vurguladı.

Kendi hayatından da örnekler getiren Aslan Ahmadov bir önceki gün mağazada Azerbaycanlı olduğunu söylemekten korktuğunu ve çekindiğini dile getirdi.

Daha sonra bir Ermeni taksi şoförünün nasıl zararsız bir şekilde kendisini istediği yere ulaştırdığını ve kendisinin de asla o adamdan kardeşleri için intikam almasını düşünmediğini anlattı.

Մոսկվայում բնակվող ադրբեջանցի երգիչ Ասլան Ախմադովը դիմում է իր հայրենակիցներին և կոչ անում դադերեցնել բոլոր տեսակի պրովոկացիաները, նշելով որ տեղացի ադրբեջանցիներին այդ կոնֆլիկտները պետք չեն, դրանք պետք են Բաքվի իշխանություններին։ Նաև ներկայացնում է իր կյանքից օրինակներ, որտեղ նշում է որ երեկ վախեցել է խանութում ներկայանալ , որպես ադրբեջանցի, և մեկ օրնակ բերում, որ հայ տաքսու վարորդ է իրեն տեղափոխել, և բարեհաջող տեղ է հասցրել, ինչը ինքը գնահատում է և նշում , որ նա կարող էր տանել և վրեժխնդիր լինել այս օրերին տուժած իր եղբայների համար։Азербайджанский певец проживающий в Москве Аслан Ахмадов обратился к своим соотечественникам говоря, что эти провокации идут с Баку и местным азербайджанцам эти конфликты не нужны, он поет на многих азербайджанских свадьбах , где гостями бывают армяне. Вообщем видео обязательное к просмотру. После чего в азербайджанских СМИ называют его трусом. Получается те, кто против беспорядков в Москве для них трусы.Иреван Агрыдаг (Telman Ali Qasimov) матах еще один сюрприз для тебя ))) Posted by Mariam Hovsepyan on Sunday, July 26, 2020

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/27/Moskova-Azerbaycanlı/189080