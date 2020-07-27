Moskova’da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı kendi yurttaşlarına seslendi (video)
2020-07-27
Moskova’da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Aslan Ahmadov kendi yurttaşlarına seslenerek her türlü provokasyonlara son vermeye çağırıyor.
Azerbaycanlı şarkıcı, bu provokasyonların ve çatışmaların Bakü’deki Hükümetin işine geldiğini ve onlar tarafından düzenlediğini ifade ederek yerli Azerbaycanlılara bu çatışmaların gerekmediğini vurguladı.
Kendi hayatından da örnekler getiren Aslan Ahmadov bir önceki gün mağazada Azerbaycanlı olduğunu söylemekten korktuğunu ve çekindiğini dile getirdi.
Daha sonra bir Ermeni taksi şoförünün nasıl zararsız bir şekilde kendisini istediği yere ulaştırdığını ve kendisinin de asla o adamdan kardeşleri için intikam almasını düşünmediğini anlattı.
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