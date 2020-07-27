İngiliz Müslüman yardım örgütünün başkanı antisemit paylaşımı nedeniyle istifa etti

İngiltere’nin en büyük Müslüman dayanışma ve yardım örgütü IRW’nin Başkanı Haşmet Halife, Yahudi nefreti ve İsrail düşmanlığı içeren sosyal medya paylaşımları ortaya çıkıca istifa etmek zorunda kaldı.

Yardım örgütü bir açıklama yayınlayarak Halife’nin görüşlerinin kurumun felsefesini asla yansıtmadığını belirtti ve Yahudi cemaatlerinden özür diledi.

Haşmet Halife bir süre önce paylaştığı sosyal medya mesajlarında, Yahudiler için maymunların ve domuzların torunları ifadesini kullanmış, Filistin örgütü Hamas’ı modern tarihin en masum direniş örgütü olarak nitelemişti. Halife, Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi için de “Siyonistlerin Pez…” ifadesini kullanmıştı.

Halife son beş yıldır, yıllık yaklaşık 570 milyon Sterlin bütçesi olan, BM ve İngiliz vatandaşlarının da vergileri ile finanse ettiği Islamic Relief Worldwide kuruluşunun başkanıydı.

http://www.salom.com.tr/haber-115352-Ingiliz_musluman_yardim_orgutunun_baskani_antisemit_paylasimi_nedeniyle_istifa_etti.html